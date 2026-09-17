Madariaga participó de una nueva reunión de la Comisión de Profesionales en Ciencias Económicas del ámbito Municipal

MADARIAGA





Representantes de General Madariaga participaron de una nueva reunión de la Comisión de Profesionales en Ciencias Económicas del Ámbito Municipal, organizada por la Delegación Chascomús del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires.





La jornada tuvo lugar en la Casa de la Cultura de General Lavalle y contó con la participación de profesionales de Castelli, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, Chascomús, Tordillo y Pila, junto a autoridades de la Delegación y del municipio anfitrión.





Durante el encuentro se trabajó sobre distintas cuestiones técnicas, contables, presupuestarias y financieras de interés para las administraciones municipales, además de temas institucionales vinculados al funcionamiento y desarrollo de la Comisión.





Entre los temas abordados se incluyeron aspectos relacionados con los traslados del Honorable Tribunal de Cuentas correspondientes al ejercicio 2025, el tratamiento de subsidios al Consejo Escolar y el uso del Fondo Educativo, la implementación del proyecto RAFAM II y el Decreto 1555/22, las Jornadas de Contabilidad del Sector Público y propuestas de trabajo conjunto entre las distintas comisiones.





La participación de General Madariaga forma parte de estos espacios de intercambio y articulación entre profesionales de los municipios bonaerenses, que permiten compartir experiencias, analizar problemáticas comunes y fortalecer herramientas para una gestión pública cada vez más profesional.