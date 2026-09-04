MADARIAGA - Incidente vial en la Ruta 74: una camioneta fue alcanzada por una rueda que se desprendió de un carro

MADARIAGA

Un incidente vial se registró este viernes sobre la Ruta Provincial 74, a la altura del kilómetro 21, en un episodio que no dejó personas heridas.





El hecho se produjo cuando una camioneta Renault Oroch que circulaba en sentido hacia Pinamar, fue alcanzada por una rueda que se desprendió de un carro que era trasladado por una Toyota Hilux.





En la Renault viajaban dos hombres domiciliados en General Madariaga. Ambos fueron asistidos en el lugar y se constató que no presentaban lesiones.





La Toyota Hilux, era conducida por hombre oriundo de Ostende, quien tampoco sufrió heridas como consecuencia del incidente.





Tras la llegada del personal del Destacamento Vial Pinamar, se verificó la situación y se procedió a liberar la calzada. Los involucrados intercambiaron la documentación correspondiente de sus seguros y continuaron con la circulación.



