MADARIAGA- "En el interior del país es fundamental la acción, la presencia del Estado para crear desarrollo": Santoro inauguró el Polo Tecnológico de Madariaga y habló de esperanza, tecnología y futuro

MADARIAGA

El intendente encabezó este viernes la inauguración del nuevo espacio ubicado en el barrio Belgrano. En su discurso destacó la inversión realizada por el Municipio, el rol del Estado en el desarrollo del interior y planteó que el desafío será convertir al edificio en un lugar abierto a todos los vecinos. “Lo importante no son estas paredes, no son estos vidrios, no es este parque. Lo importante es lo que va a ocurrir adentro con los seres humanos”, sostuvo.





General Madariaga inauguró este viernes su nuevo Polo Tecnológico, un espacio ubicado en Bolivia y Cuba, en el barrio Belgrano, que fue concebido como un punto de encuentro para la capacitación, la innovación, el desarrollo de proyectos, el trabajo colaborativo y la generación de nuevas oportunidades laborales.





El acto estuvo encabezado por el intendente municipal Carlos Esteban Santoro, quien dedicó buena parte de su discurso a explicar el camino recorrido para concretar la obra y, especialmente, al sentido que pretende darle el Municipio a partir de ahora. Para el jefe comunal, el desafío no termina con la inauguración del edificio, sino que comienza allí.





“Va a ser un lugar de encuentro, un lugar de reunión”, sostuvo Santoro, y remarcó que ningún vecino de Madariaga debería sentirse ajeno a lo que suceda dentro de esas puertas. En esa línea, explicó que el espacio no estará destinado exclusivamente a quienes ya tienen conocimientos tecnológicos, sino también a quienes necesitan incorporar herramientas básicas para desenvolverse en una sociedad cada vez más atravesada por la tecnología.





El intendente puso como ejemplo que allí se podrá enseñar desde cómo prender una computadora, mandar un correo electrónico o realizar un trámite desde un teléfono, mostrando una concepción amplia del Polo como espacio de inclusión y aprendizaje.





La obra demandó, según detalló Santoro durante el acto, 570 millones de pesos. El intendente señaló que la Nación había aportado originalmente 28 millones de pesos durante la gestión anterior y que, luego de la interrupción de aquellos convenios, el Municipio afrontó con recursos propios el resto de la inversión necesaria para completar el edificio.





En ese punto, Santoro vinculó la inauguración con una definición política más amplia sobre el papel que debe cumplir el Estado en ciudades del interior. “En el interior del país es fundamental la acción, la presencia del Estado para crear desarrollo. Después vendrán los privados, pero es fundamental ello”, afirmó.





Y fue todavía más directo al explicar cómo entiende su gestión: “Cuando me preguntan de qué ideología soy, les digo que represento a un gobierno que tiene que ver las obras, lo que hacemos, lo que hicimos y lo que vamos a hacer. Esa es nuestra ideología. No sirven palabras vagas, sino que existen y valen los hechos concretos”.





“Este polo informático es nuestro manzano”





Uno de los momentos centrales del discurso apareció cuando Santoro recurrió a una frase atribuida a Martín Lutero para explicar por qué, a pesar de las dificultades, el Municipio decidió avanzar con el proyecto.





“Aunque supiera que mañana se acaba el mundo, igual plantaría mi manzano”, recordó el intendente. Y a partir de allí construyó una de las definiciones más fuertes de su discurso: “Este polo informático es nuestro manzano”.





La metáfora estuvo vinculada directamente con el contexto que atraviesa el país. Santoro habló de una sociedad atravesada por la incertidumbre y la pérdida de expectativas y sostuvo que, frente a ese escenario, las comunidades del interior también pueden construir sus propias respuestas.





“Cuando ya nadie o nuestros estamentos nos brindan esperanza, me parece que somos nosotros, los del interior profundo de esta querida y bendita Argentina, los que tenemos que ponernos a trabajar para crear esa esperanza que a tantos les falta”, expresó.





En ese sentido, consideró que el nuevo edificio representa precisamente una decisión de no quedarse en el desasosiego, sino continuar desarrollando proyectos aun cuando existan dificultades económicas y políticas.





“Este edificio es una muestra suficiente de que no quedamos en el desasosiego, sino que todo lo contrario, a pesar de las dificultades, nos pusimos a trabajar para crear nuestra propia esperanza”, sostuvo.





Una obra que llegó a ser cuestionada





El intendente también recordó las críticas que recibió el proyecto durante el proceso de construcción. Sin mencionarlas solamente como una anécdota, las incorporó como parte de la historia de la obra.





Santoro señaló que desde el Municipio tuvieron que golpear puertas para conseguir financiamiento y que finalmente se tomó la decisión de utilizar recursos municipales, incluyendo fondos vinculados a educación, para completar la etapa que faltaba.





“Bien que nos criticaron en su momento, cuando golpeábamos puertas, cuando pedíamos financiamiento y cuando tomamos la decisión política de utilizar el Fondo Educativo para culminar con esta etapa”, afirmó.





Y agregó una frase que buscó resignificar aquellas discusiones: “Por eso quiero agradecer mucho a los que nos criticaron y a los que nos boicotearon. Porque hoy, luego de haber pasado, sorteado todas esas dificultades, hoy este sabor de inauguración tiene un mayor valor”.





Para Santoro, la inauguración del Polo se inscribe además dentro de una serie de obras que, según su mirada, fueron modificando espacios de la ciudad y particularmente el barrio Belgrano.





Mencionó el Paseo del Lago, el jardín maternal y otros proyectos realizados en el sector, y destacó que el antiguo monte de la vía dejó de funcionar, según su interpretación, como una separación entre sectores de Madariaga para transformarse en un espacio de encuentro.





“Este es el lago que es para todos los madariaguenses”, afirmó al recordar aquella obra, y utilizó esa experiencia como antecedente para plantear que el nuevo Polo también debe ser apropiado por toda la comunidad.





Tecnología sí, pero con el ser humano en el centro





Otro de los ejes más marcados del discurso estuvo relacionado con la inteligencia artificial y el avance tecnológico. Santoro sostuvo que la incorporación de nuevas herramientas no debería significar una pérdida del vínculo humano.





“Hoy, donde estamos hiperconectados, a veces no estamos conectados humanamente”, expresó.





En ese contexto, tomó como referencia los planteos del papa León XIV sobre inteligencia artificial y afirmó que la tecnología debe ser entendida como una herramienta para ayudar y colaborar, pero sin desplazar a las personas.





El concepto fue trasladado directamente al nuevo edificio. “Lo importante no son estas paredes, no son estos vidrios, no es este parque. Lo importante es lo que va a ocurrir adentro con los seres humanos”, sostuvo.





Para Santoro, esa definición explica también por qué la Municipalidad pretende que el Polo sea accesible para personas con distintos niveles de conocimiento tecnológico. No se trata solamente de formar programadores o impulsar emprendimientos digitales, sino de generar un espacio donde un vecino pueda adquirir herramientas que le permitan desenvolverse mejor en su vida cotidiana.





La propuesta contempla capacitaciones relacionadas con programación, inglés para el sector tecnológico, ciberseguridad, marketing digital, habilidades digitales, inteligencia artificial y producción audiovisual, además de espacios de trabajo colaborativo y vinculación.





Del aprendizaje a la generación de empleo





Santoro también vinculó el nuevo Polo con una política que el Municipio viene desarrollando desde hace años a través de Madariaga Futura, con iniciativas orientadas a la capacitación y a la economía del conocimiento.





Recordó particularmente los cursos vinculados al desarrollo web realizados junto a CEPIT y destacó que Madariaga fue el primer distrito fuera de Tandil en avanzar con ese tipo de propuesta.





También mencionó otras capacitaciones vinculadas a ciberseguridad y, en una concepción más amplia de la formación laboral, cursos de gastronomía, mozos y alambradores.





“Qué mayor dignidad para un ser humano que el pan que pone en la mesa para sus hijos sea producto de su esfuerzo”, sostuvo el intendente al referirse a la importancia de generar herramientas que permitan acceder a una salida laboral.





La intención, según quedó planteada durante el acto, es que el Polo pueda conectar educación, capacitación, tecnología, emprendedores, empresas y empleo, pero sin perder de vista las necesidades concretas de los vecinos.