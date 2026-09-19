Los veterinarios coinciden: si un gato se lame más seguido en primavera no es sólo por higiene, sino que hay algo que le molesta

Los gatos dedican varias horas del día a limpiarse, por lo que verlos lamerse con frecuencia suele ser completamente normal. Sin embargo, cuando ese comportamiento aumenta de forma repentina , se concentra siempre en una misma zona o deja áreas con menos pelo, puede ser una señal de que algo les está causando molestias.

En primavera , el incremento de las temperaturas favorece la presencia de alérgenos e irritantes ambientales que pueden desencadenar picazón, especialmente en los felinos más sensibles.

Uno de los desencadenantes más frecuentes son las pulgas . Aunque el gato viva dentro de casa, estos parásitos pueden ingresar al hogar y, en animales alérgicos, una sola picadura alcanza para provocar una reacción intensa, con lamido, rascado o mordisqueo persistente .

A esto se suman otros factores típicos de la estación, como el polen de árboles, flores y pastos , además de ácaros del polvo, esporas de moho, perfumes y ciertos productos de limpieza que pueden irritar la piel o las vías respiratorias.

Muchas veces, el exceso de acicalamiento es el primer síntoma visible de una alergia, incluso antes de que aparezcan lesiones evidentes.

El acicalamiento forma parte del comportamiento natural del gato, pero deja de ser solamente higiene cuando aparecen cambios en la piel o en su conducta.

Si estos signos persisten, es importante consultar con un veterinario para identificar la causa y definir el tratamiento adecuado.

Existen medidas sencillas que pueden ayudar a disminuir la exposición a algunos alérgenos, aunque no reemplazan la atención veterinaria cuando el problema es persistente.

Las recomendaciones más habituales incluyen:

Uno de los errores más comunes es administrar medicamentos humanos o productos formulados para perros sin indicación profesional. Algunos antihistamínicos, champús o antiparasitarios que son seguros para otras especies pueden resultar tóxicos para los gatos.

Por eso, si el lamido excesivo aparece de manera repentina, provoca heridas o modifica claramente la rutina del animal, la mejor decisión es realizar una consulta veterinaria para determinar qué está originando la picazón.

Fuente: TN