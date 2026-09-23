Los psicólogos dicen que las personas que se duchan de noche no solo son limpias, sino que tienen más sensibilidad al asco

Elegir la ducha nocturna en lugar de bañarse por la mañana puede parecer una cuestión de hábitos, pero algunos especialistas vinculan esta costumbre con determinados rasgos de comportamiento. Los psicólogos y distintas investigaciones señalan que quienes prefieren bañarse al final del día pueden encontrar en ese momento una instancia de relajación, reflexión y desconexión.

No todas las personas que se duchan de noche lo hacen por las mismas razones. Para algunas, se trata de una forma de sacarse de encima la suciedad acumulada durante la jornada, mientras que para otras representa una transición entre las obligaciones diarias y el momento de descanso . También puede estar relacionado con los horarios de trabajo, las preferencias personales o el propio ritmo biológico.

Shahab Haghyegh, profesor de la Facultad de Medicina de Harvard y del Hospital General de Massachusetts, sostiene que no existe una hora universalmente ideal para ducharse . Sin embargo, hacerlo antes de dormir puede favorecer la relajación y ayudar a preparar el organismo para el descanso.

Una de las características asociadas con este hábito es un patrón de pensamiento más deliberado . National Geographic explicó que la ducha puede funcionar como una especie de espacio de procesamiento mental , donde una persona tiene tiempo para repasar lo ocurrido durante el día.

A diferencia de la ducha matutina, que muchas veces está vinculada con despertarse y comenzar las actividades, la nocturna puede convertirse en un momento de reflexión y análisis.

Otro aspecto está relacionado con el descanso. Según la Sleep Foundation, ducharse una o dos horas antes de acostarse puede favorecer la conciliación del sueño cuando el agua se utiliza a una temperatura adecuada.

La disminución posterior de la temperatura corporal puede contribuir a preparar al organismo para dormir. De esta manera, quienes eligen este horario pueden priorizar una rutina que facilite la transición para acostarse.

La ducha también puede funcionar como un límite simbólico entre las obligaciones y el tiempo personal. Después del trabajo, el estudio o una jornada exigente, entrar al baño puede representar el momento en que termina la actividad y comienza el período de descanso. En ese sentido, la ducha nocturna puede convertirse en un ritual de desconexión , especialmente para quienes necesitan separar mentalmente las responsabilidades del resto del día.

Además, existe una característica vinculada con la sensibilidad al asco y la suciedad . Una investigación publicada en la Biblioteca Nacional de Medicina analizó la relación entre las respuestas de asco y distintas conductas de higiene.

Desde esta perspectiva, algunas personas pueden sentirse incómodas al acostarse sin eliminar antes el sudor, la suciedad o las sensaciones acumuladas durante el día. Esto no significa que todas las personas que se bañan de noche tengan una personalidad determinada, sino que el hábito puede estar relacionado con una mayor preocupación por la limpieza.

La ducha nocturna también puede representar un momento especialmente atractivo para las personas que disfrutan de la soledad y la tranquilidad . Para quienes tienen una personalidad más introvertida, ese espacio permite reducir los estímulos externos y disponer de unos minutos sin conversaciones, obligaciones ni demandas de otras personas. El baño puede convertirse así en una instancia de regulación sensorial y relajación.

La investigación publicada en Plos analizó la relación entre determinadas experiencias sensoriales y las preferencias individuales. En este contexto, una ducha tranquila al final del día puede ofrecer un entorno controlado, con menos estímulos y mayor privacidad. A diferencia de una ducha rápida por la mañana, la rutina nocturna puede permitir que la persona baje el ritmo y se prepare mentalmente para descansar.

El horario también puede estar relacionado con los cronotipos vespertinos . Son personas que tienden a sentirse más activas y alertas durante la noche. La Sleep Foundation explica que estos individuos suelen tener un ritmo biológico que favorece una mayor actividad en las últimas horas del día. Para ellos, una ducha nocturna puede integrarse naturalmente a una rutina que se extiende hasta más tarde.

No existe un horario único que sea mejor para todas las personas. Algunos expertos señalan que tanto la ducha matutina como la nocturna pueden ser adecuadas, según las necesidades y preferencias individuales. La elección también puede estar condicionada por el trabajo, la actividad física, los horarios de sueño y el clima.

Si el objetivo es favorecer el descanso, una ducha nocturna puede ser útil como parte de una rutina previa a dormir. La Sleep Foundation dice que hacerlo aproximadamente una o dos horas antes de acostarse puede ayudar a preparar el organismo para el sueño. En cambio, una ducha por la mañana puede ser más conveniente para quienes buscan activarse y comenzar el día con mayor sensación de frescura.

Fuente: TN