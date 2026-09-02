Los libertarios se suben a la pelea Rovira-Passalacqua en Misiones: cuestionan gastos por $ 4 billones y más de 65.000 empleados públicos

En medio de la fractura política que atraviesa al oficialismo de Misiones , La Libertad Avanza adelantó la campaña y decidió poner el foco en las cuentas públicas de la provincia.

El espacio que conduce el diputado provincial Adrián Núñez presentó una plataforma digital de acceso libre que permite recorrer el presupuesto misionero y conocer, con distintos niveles de detalle, cómo se distribuyen los recursos del Estado.

De acuerdo con el recorte presupuestario analizado por el espacio libertario, el Presupuesto 2026 de Misiones alcanza los $ 4.093.031.443.000 .

Esa cifra surge de la suma del Poder Legislativo, la Administración Central y los organismos descentralizados. Al mismo tiempo, el análisis contabiliza 65.381 empleados públicos .

El debate sobre el tamaño del Estado, que los libertarios llevan a diferentes niveles y en otras jurisdicciones, apunta en este caso a un territorio gobernado desde 2003 por el oficialista Frente de la Concordia, ahora disuelto a partir del quiebre entre el líder del espacio, el ex gobernador Carlos Rovira, y el actual mandatario provincial, Hugo Passalacqua.

El sitio web busca justamente que los números no queden encerrados en planillas presupuestarias difíciles de interpretar. La plataforma de gasto público de La Libertad Avanza Misiones permite ingresar a distintas áreas, organismos y partidas y consultar cómo se distribuyen los fondos.

El dato central que busca instalar el espacio libertario es la escala del gasto. Los $ 4.093.031.443.000 analizados se distribuyen de la siguiente manera: Poder Legislativo, $ 47.430.522.000; Administración Central: $ 2.858.496.432.000, y Organismos Descentralizados, $ 1.187.104.489.000 .

Sobre esa estructura aparecen 65.381 empleados, un número que el espacio opositor utiliza como uno de los principales indicadores para discutir el tamaño del Estado provincial.

La comparación también permite otra lectura: el presupuesto analizado equivale a unos $ 62,6 millones por empleado público si se divide el total presupuestado por la cantidad de trabajadores.

Entre los principales rubros identificados en la apertura presupuestaria aparecen las transferencias para financiar erogaciones corrientes, con más de $ 1,74 billones, mientras que los trabajos públicos representan otros $ 417.235 millones.

También aparecen $ 150.742 millones destinados a bienes y servicios no personales, $ 135.359 millones en bienes de capital y $ 77.195 millones en inversión financiera.

En la clasificación por finalidad, Cultura y Educación concentra más de $ 1,01 billones, con partidas para educación elemental, media y técnica, educación superior y universitaria, además de cultura. El desarrollo de la economía, en tanto, suma más de $ 354.571 millones.

La iniciativa, en el medio de la discusión en el oficialismo misionero, fue impulsada por Adrián Núñez, presidente de La Libertad Avanza en Misiones y actual diputado provincial.

“Parece que lo hacen difícil a propósito para que nadie entienda en qué se gasta nuestra plata”, cuestionó Núñez durante la presentación. “Queremos que cualquier misionero pueda entender el presupuesto sin necesidad de ser contador. Decidimos cambiar las reglas y facilitar las cosas”, sostuvo.

“Agarramos todos esos datos escondidos y los pusimos en una web súper simple. Es información 100% transparente, directo en tu celular y a un solo clic”, afirmó el diputado, referente de LLA y uno de los apuntados a nivel local de cara a 2027.

Misiones atraviesa una ruptura inédita entre el gobernador Hugo Passalacqua y Carlos Rovira , el dirigente que durante más de dos décadas fue el principal conductor político del oficialismo provincial.

La disputa, que comenzó a hacerse visible durante el primer semestre, terminó con la construcción de dos espacios enfrentados: Passalacqua avanzó con Movimiento por lo que Viene, mientras Rovira impulsó Encuentro Misionero , el nuevo sello de la estructura que durante años gobernó la provincia. El oficialismo incluso terminó dividido en la Legislatura.

Passalacqua profundizó el quiebre en agosto al renunciar formalmente a su afiliación a Encuentro Misionero.

La pelea no quedó circunscripta a los sellos partidarios. También alcanzó el control de áreas y estructuras del Estado. El gobernador avanzó sobre resortes que históricamente estaban vinculados al esquema de poder de Rovira, entre ellos la Agencia Tributaria de Misiones y la empresa estatal de energía EMSA.

Fuente: Clarín