Los celos detrás de un crimen: Creó un perfil falso para citar al amante de su expareja y lo mató

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Un hombre de 44 años fue detenido y acusado de asesinar a un jardinero de 40 años en Brasil. Según la investigación policial, el crimen habría sido motivado por los celos hacia una mujer que había sido amante del sospechoso y que mantenía una relación con la víctima.

El homicidio ocurrió el 2 de septiembre, alrededor de las 7.20, cuando el jardinero salía de su casa para ir a trabajar. Fue atacado a tiros en la puerta de su vivienda y murió en el lugar.

De acuerdo con la Delegación de Investigaciones Generales (DIG), la historia comenzó aproximadamente un mes antes. El jardinero había conocido a través de una red social a una mujer que se presentaba como "Jessica", sin saber que se trataba de un perfil falso creado por el hombre que posteriormente sería acusado del homicidio.

El sospechoso habría utilizado ese perfil para citar a la víctima en un lugar determinado. Cuando el jardinero llegó, fue asaltado a punta de pistola y le robaron el celular. Además, el atacante le exigió la contraseña del dispositivo.

Según explicó el delegado Marcelo Freitas, el objetivo era acceder a las conversaciones del teléfono para confirmar si el jardinero mantenía una relación con la mujer que había sido amante del sospechoso.

Una vez que accedió a los mensajes y confirmó la relación, el hombre habría comenzado a amenazar a la víctima mediante llamadas y mensajes enviados al teléfono de su hijo. El número habría sido obtenido del celular robado.

La investigación policial estableció una conexión entre el robo y el posterior homicidio. Los agentes identificaron al sospechoso y solicitaron una orden de detención y allanamiento, que fue autorizada por la Justicia.