“Lo que pasó es gravísimo”: habló el director de la escuela de La Matanza a la que un alumno de 15 años llevó un arma

Tras el tenso momento, habló el director de la escuela de La Matanza a la que un alumno de 15 años llevó un arma y se disparó. “Lo que pasó es gravísimo” , expresó.

“Me sorprendió. Fue una situación de conflicto entre dos estudiantes , pero no puedo dar detalles porque hay menores involucrados”, sostuvo Alberto Bean en diálogo con la prensa.

En ese sentido, señaló: “ Que un menor tenga un arma es algo gravísimo . Algo nos está pasando como sociedad. Hay una responsabilidad parental, las familias tienen que hablar, dialogar mucho, ver lo que les pasa a sus hijos”.

El director del Instituto Jesús María Plaza confirmó que mañana habrá clases de manera habitual , pero que están citadas las familias de los alumnos involucrados.

“Él no tenía problemas de disciplina. Pero se va a abordar con los equipos estructurales y psicólogos para contener a los chicos y a las familias. Hay dos grupos que van a venir mañana para trabajar en forma conjunta con nosotros sobre esto que sucedió”, explicó.

El hecho ocurrió este martes en la institución ubicada en la intersección de las calles Benjamín Matienzo y Mañasco, en Villa Dorrego .

Según informaron fuentes policiales, el adolescente llegó a la escuela con un revólver calibre .32 dentro de su mochila. Al ingresar al salón, tiró la mochila al piso y se produjo una detonación . El estruendo alertó a las autoridades del colegio, que activaron el protocolo que está establecido para todas las escuelas secundarias y avisaron a la Policía.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, se entrevistaron con el director de la institución, quien confirmó que uno de los alumnos había llevado un arma de fuego.

Los policías secuestraron un revólver calibre .32, sin marca visible y con numeración . En su interior tenía cinco cartuchos intactos y uno percutado , compatible con la detonación ocurrida dentro del aula.

La madre del adolescente se presentó ante las autoridades y aseguró que desconocía cómo había llegado el arma a manos de su hijo . De acuerdo con su relato, el revólver pertenecería al padre del chico, quien se habría retirado de la casa luego de mantener una discusión con ella.

El lugar del hecho fue preservado para la realización de las pericias correspondientes. La causa fue caratulada como portación ilegal de arma de fuego y quedó bajo investigación judicial.

Fuente: TN