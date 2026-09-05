“Lo llamás de nuevo a mi viejo y no me ves más”: el hijo de un poderoso empresario que estafó a dos hermanos

La Biela y La Rambla son dos cafés notables de la Ciudad de Buenos Aires. Ubicados en distintos puntos de Recoleta, una de las zonas porteñas más caras, fueron escenario de grandes mesas que contaron con la presencia de escritores como Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares o los automovilistas Juan Manuel Fangio y los hermanos Juan y Oscar Gálvez, entre otras personalidades del deporte, la política y la cultura argentina.

Ambas cafeterías siguen siendo un punto de encuentro entre amigos, un centro para reuniones o para charlar sobre el comienzo de un negocio. Por esto último se reunieron dos hermanos con Juan Gotelli, un hombre de 39 años, hijo del poderoso empresario textil Guillermo Gotelli (80) , ex presidente de la firma Alpargatas.

Contactados por un conocido en común, uno de los hermanos se juntó primero con Gotelli, quien se presentó como un asesor de la firma Consultatio Investments, dedicada a las inversiones financieras.

Su hermana y su cuñado habían invertido meses antes, pero con movimientos que eran saldados en menos de 30 días.

En enero de 2022, el hombre le entregó en mano 10 mil dólares cuando se juntaron en el bar La Rambla, sobre la calle Posadas al 1600.

La promesa era simple: le ofreció realizar supuestas actividades financieras que prometían un rendimiento fijo en dólares .

Como obtuvo dinero, volvió a confiar en Gotelli y fue así que a finales de ese mismo mes le transfirió otros 10 mil dólares.

La misma cifra le entregó en marzo. En esa oportunidad, la plata fue entregada a una persona que se presentó en La Biela a nombre del asesor. Un ex ministro de Economía que tomaba un café a unas mesas de distancia fue testigo involuntario de la transacción.

Finalmente, en septiembre de ese año el hombre dio 10 mil dólares por última vez, lo que llevó a un total de 40 mil dólares.

Antes de fin de año, y tras haber conseguido la confianza del hombre, fue su hermana quien le dio a Gotelli 15 mil dólares para poder realizar también una inversión que le rindiera un porcentaje en moneda extranjera.

Hasta ese momento todo parecía ir viento en popa. Si bien nunca les dio un comprobante , los hermanos confiaron en Gotelli, quien les daba hasta ese momento dinero que decía ser parte de lo acordado como presunta ganancia y les informaba de los rendimientos de sus inversiones.

Pero en febrero de 2023 la situación comenzó a cambiar. Los hermanos quisieron retirar todo lo invertido. Los mensajes que le enviaban no eran contestados al instante por Gotelli, que cuando respondía lo hacía con evasivas. La relación continuó hasta agosto de ese año, cuando el acusado dejó de cumplir de manera definitiva.

"No te voy a atender nunca más. Y lo llamás de nuevo a mi viejo y no me ves más. Yo manejo los tiempos, no vos . Querés ganar esa cantidad de plata, me esperas a mí. No entiendo qué parte no entendés de esto" .

Este es uno de los mensajes que recibió una de las víctimas a su WhatsApp de parte de Gotelli.

Luego de un tiempo, confiando en que iba a entregarles dinero, los hermanos decidieron radicar la denuncia en marzo de 2024.

El hecho fue investigado por el Juzgado Nacional en lo Criminal N° 2, a cargo de Martín Yadarola , quien en febrero de este año lo procesó sin prisión preventiva y con un embargo de 162 millones de pesos.

¿Qué dice el fallo? Para Yadarola, Gotelli "habría montado un escenario que captó la confianza de las víctimas, simulando trayectoria, conocimiento financiero calificado, acceso a circuitos de inversión exclusivos producto de su experticia".

El juez destacó en varios pasajes de su fallo el " escenario montado " por parte del acusado para llevar adelanta las maniobras por las que fue imputado y procesado por el delito de " administración fraudulenta", que -según el artículo 172 del Código Penal- prevé una pena en expectativa de entre un mes y seis años .

Otro de esos escenarios que Gotelli montó fue en base a realizar "entregas de dinero parciales simulando que resultaba ser el interés prometido y comunicándose activamente con las víctimas".

El magistrado también valoró que el acusado se presentaba como hijo de Guillermo Gotelli, directivo de la Unión Industrial Argentina (UIA), y esposo de una funcionaria de alto rango en la Ciudad de Buenos Aires.

"Todo lo cual buscaba ahondar la confianza de las víctimas , además de ostentar una gran experticia en el rubro", indicó.

"El imputado mantuvo en todo momento el montaje fraudulento, con constante comunicación de reportes falsos, con entregas parciales de dinero que simulaban ser intereses, pero que sólo tenían en mira nuevos aportes de capital y, en definitiva, sumar perjuicio patrimonial. Finalmente, desapareció con el dinero de los denunciantes ", sostuvo el juez en el fallo.

Gotelli se presentó a indagatoria, con un escrito en el que negó las acusaciones en su contra, afirmó que trabajó para la empresa de inversiones desde 2019 hasta 2022 y que luego lo hizo de manera independiente gestionando inversiones de terceros.

Sostuvo que llegó a la mujer denunciante por intermedio de un conocido, con quien registró "años de confianza y buenos resultados".

En abril de 2021 fue el primer contacto que tuvo con ella y fue cuando le ofreció varias opciones para invertir como ser bonos, acciones y cambio de divisas. También le aclaró los riesgos que existían.

Gotelli sostuvo que en los primeros meses el rendimiento de la inversión fue acorde a lo conversado, lo que motivó que la mujer recomendara a su hermano para también invertir parte de su capital.

El imputado también dijo que el hombre volvió a confiar en él y a invertir, y gracias a la relación que venían forjando, no le entregó recibo. También desconoció las entregas que le realizó en los distintos bares luego de marzo de 2022.

Por último, en su defensa, Gotelli expresó que, a mediados del 2023, el contexto financiero que atravesaba el país afectó la performance de las inversiones y el tiempo de las operaciones, lo que provocó dificultades para cancelar las transacciones en los plazos establecidos.

Fruto de esto, la relación con los hermanos "comenzó a tensarse", por lo que decidió que los contactos con ellos fueran a través de canales formales, " no con el objeto de eludirlos, sino frente ya a un contexto hostil" , y aclaró que nunca tuvo intención de engañar a sus clientes.

Para el juez, Gotelli "reconoció la entrega de treinta mil dólares por las víctimas, y dejó en claro que se había ofrecido efectivamente un interés del diez por ciento".

"El descargo ofrecido por Gotelli no resulta suficiente para revertir el cuadro cargoso reunido contra él, pues a poco que se lo compara con la prueba descrita resulta a todas luces inconsistente", expresó Yadarola en su fallo.

Y concluyó: "En definitiva, la prueba obrante en el legajo lleva a concluir que, contrariamente a la hipótesis del imputado, no nos encontramos frente a un acuerdo privado que no arribó a buen puerto, sino ante un escenario enarbolado para lograr el desprendimiento patrimonial en su favor ".

La causa fue elevada a juicio y se encuentra en la etapa de ofrecimiento de prueba.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 22 estará a cargo del debate, que aún no tiene fecha de inicio.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín