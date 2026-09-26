Lo dice la ciencia: si un perro se rasca mucho no siempre es porque tiene pulgas, sino porque está sufriendo un ataque de alergia

Cuando un perro se rasca de manera insistente, la primera explicación suele apuntar a las pulgas. Sin embargo, la ciencia reconoce otra causa muy frecuente: las alergias estacionales , un problema que aparece cuando el sistema inmunitario reacciona de forma exagerada frente a sustancias del ambiente que, en condiciones normales, son inofensivas.

El cuadro suele intensificarse en determinadas épocas del año, cuando aumenta la presencia de polen, moho y ácaros . La reacción puede provocar picazón localizada, especialmente en las patas, o extenderse a distintas partes del cuerpo.

Por eso, rascarse, lamerse o morderse la piel de forma repetida no siempre significa que el perro tenga pulgas . La dermatitis atópica también puede ocasionar infecciones recurrentes en la piel y los oídos, además de cambios visibles en el pelaje. Identificar los síntomas es fundamental para diferenciarla de otras afecciones que presentan signos similares.

Las alergias estacionales , también conocidas como dermatitis atópica , aparecen cuando el sistema inmunitario identifica alérgenos ambientales como una amenaza. A diferencia de las alergias alimentarias o de las ambientales permanentes, estas reacciones suelen agravarse durante las temporadas de mayor concentración de polen.

Entre los desencadenantes más comunes se encuentran:

El momento en que aparecen los síntomas puede variar según el lugar donde vive el perro y el tipo de alérgeno al que sea sensible.

Uno de los signos más característicos es la picazón intensa . El perro puede lamerse excesivamente, morderse o rascarse distintas zonas del cuerpo. Además, pueden aparecer:

Las zonas más afectadas suelen ser las patas (especialmente entre los dedos), las orejas, el hocico, el abdomen, la ingle, las axilas, la cola y el contorno de los ojos . También pueden presentarse mal olor en la piel u oídos, sacudidas frecuentes de cabeza, ojos llorosos y estornudos.

Las alergias estacionales son una enfermedad crónica y no tienen una cura definitiva, pero existen tratamientos que permiten controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida del animal.

El tratamiento debe ser indicado por un veterinario , ya que dependerá de la gravedad del cuadro y de la presencia de infecciones secundarias. Entre las alternativas se encuentran medicamentos para aliviar la picazón, tratamientos específicos para la piel y los oídos e inmunoterapia , un procedimiento que busca reducir progresivamente la sensibilidad del perro frente a los alérgenos ambientales mediante vacunas o gotas personalizadas.

Antes de iniciar cualquier tratamiento, el profesional también debe descartar otras causas que pueden provocar síntomas similares, como pulgas, ácaros de la piel, hongos o alergias alimentarias.+

Algunas medidas pueden complementar el tratamiento veterinario, aunque no lo reemplazan .

Una de las más utilizadas es la incorporación de ácidos grasos omega-3 , que ayudan a fortalecer la barrera cutánea y pueden disminuir la inflamación. Sus efectos suelen observarse después de varias semanas y siempre conviene consultar la dosis con un veterinario.

También resulta útil mantener una correcta higiene de los oídos y utilizar productos tópicos específicos, como shampoos, sprays o toallitas formuladas para calmar la piel. Si el perro presenta una infección de oído, la limpieza debe realizarse únicamente siguiendo las indicaciones del profesional.

Controlar la picazón es clave porque el rascado constante puede producir heridas e infecciones , agravando un problema que, con el tratamiento adecuado, suele poder manejarse de manera efectiva.

Fuente: TN