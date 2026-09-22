Le pidió comida a su vecino, él se la negó y lo mató a golpes con un tubo de gas: comienza el juicio

Este martes comienza el juicio por jurados contra Ernesto Huilipán (33), acusado de matar por un plato de comida a su vecino Gilberto Pizarro (55). El ataque ocurrió el 8 de septiembre de 2025 en una casa del barrio El Túnel, en la localidad de Gaimán, en Chubut .

El debate estará a cargo de la jueza Carolina Marín y la acusación será sostenida por el fiscal general Mauro Quinteros. Según la reconstrucción de la Fiscalía, el asesinato ocurrió cerca de las 19.50, cuando Huilipán llegó a la casa de Pizarro y le pidió un plato de comida.

Ante la negativa, agarró un tubo de caño de gas amarillo y comenzó a golpearlo en la cabeza. Las lesiones le provocaron un traumatismo encefálico grave, con fractura y hundimiento de cráneo.

En ese momento había otra persona en la casa que intervino al ver la agresión. De acuerdo con la acusación, logró sacarle el tubo a Huilipán y consiguió que se retirara. El imputado se fue corriendo del lugar cerca de las 20 y estuvo prófugo casi dos semanas.

Pizarro, por su parte, quedó internado por las graves heridas y murió el 15 de diciembre de 2025 .

El caso, que inicialmente fue investigado como homicidio simple en grado de tentativa , pasó a ser una causa por homicidio tras el fallecimiento de la víctima.

El debate oral comenzará a las 8, en la sede de la Asociación de Funcionarios y Magistrados Judiciales de Trelew, con la selección de los integrantes del jurado popular, una instancia conocida como voir dire .

Luego de la lectura de las instrucciones, está previsto que durante las primeras horas de la tarde comiencen a declarar los testigos propuestos por las partes. El debate podría extenderse hasta el jueves, cuando se realizarían los alegatos finales, de acuerdo a lo que informó El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Chubut.

Después, el jurado pasará a deliberar para determinar el veredicto sobre la responsabilidad de Huilipán. El imputado llega al debate bajo prisión preventiva .

Fuente: TN