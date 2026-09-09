Le hizo una escena de celos, sacó un arma, mató a su novia e hirió a su suegro

Un joven mató a su novia e hirió a su suegro durante una discusión de pareja en la localidad de Ituzaingó , en la provincia de Buenos Aires. El agresor, que escapó del lugar tras el ataque, es intensamente buscado por la Policía.

El femicidio ocurrió este martes cerca de las 19 en una vivienda ubicada en calle Almagro al 2500. Allí, el joven de 19 años, identificado E.B. mantenía una discusión por celos con su novia de 18, cuando su suegro intervino.

Fue en ese momento que el agresor sacó un arma y comenzó a disparar. Uno de los disparos impactó en el cuerpo de su novia. Otros dos, en las piernas de su suegro. Luego de la agresión, el joven escapó.

Tras un llamado al 911, llegaron al lugar oficiales de la Comisaria 4ta de Ituzaingó, quienes encontraron a la joven tendida en la vía pública y la trasladaron de urgencia a la joven al Hospital Bicentenario de Ituzaingó , en donde murió.

"Mi pareja pasó por ahí y justo vio a la chica toda ensangrentada . La tuvo que llevar la policía al hospital porque nadie la podía llevar", relató en diálogo con Crónica TV María, una vecina que dijo ser quien llamó al teléfono de emergencias para hacer la denuncia.

Según contó la mujer, el agresor llegó al lugar en un auto, pero, tras el ataque, escapó del lugar corriendo , con el arma aún en las manos .

Las autoridades trabajan para intentar ubicar al joven, que permanece prófugo y, según indicaron fuentes de la investigación, tendría domicilio en el partido de Merlo .

Fuente: Clarín