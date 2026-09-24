Las reacciones del arco político a la publicación del dato de pobreza del primer semestre

Tras la publicación de esta tarde del dato de pobreza , que aumentó a 32,3% en el primer semestre según datos oficiales, el Gobierno relativizó el incremento de 4,1 puntos porcentuales con respecto al período previo. Por su parte, distintos miembros de la oposición criticaron la gestión libertaria .

“Si bien las tasas de pobreza y de indigencia se incrementaron 4,1 p.p. y 1,2 p.p. en relación al semestre previo, ambas tasas registraron una fuerte baja en relación al primer semestre de 2024 . Frente a dicho período, la tasa de pobreza se redujo de 52,9% a 32,3%, en tanto la de indigencia cayó de 18,1% a 7,5%”, expresó el ministro de Economía, Luis Caputo .

Por su parte, el diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), Itai Hagman , le apuntó al Gobierno por el incremento en la pobreza y por la caída en la actividad económica , que fue del 2,9% en julio .

“Sube la pobreza, se desploma la actividad, se pierden puestos de trabajo registrados, morosidad en niveles récord, la inversión cayendo, la informalidad al alza. Y nos quieren convencer de que la macro va bárbaro ”, expresó el legislador.

En el mismo sentido se manifestó Sebastián Galmarini , también diputado de UxP e integrante del Frente Renovador, el partido que lidera Sergio Massa .

“ Qué día para el desgobierno de Milei … Se derrumbó el verso con un par de publicaciones. Cae la actividad, sube la pobreza, sube el desempleo, menos recaudación, más ajuste, metas incumplidas, año electoral. Recetas conocidas, resultados asegurados. Desastre ", afirmó.

A su vez, el dirigente del Frente de Izquierda (FIT), Gabriel Solano, aseguró que el aumento en la pobreza “es el resultado directo de la política oficial de destruir los ingresos de los trabajadores en beneficio de una minoría privilegiada”.

“El relato de que Milei había bajado la pobreza en 14 millones de personas ha quedado sepultado por la realidad apremiante que vive la población. La combinación entre destrucción de puestos de trabajo registrados, mayor informalidad laboral, caída de los ingresos, crecimiento del endeudamiento y la morosidad y suba de tarifas es la base del actual salto de la pobreza. Estamos ante el único resultado posible de esta política”, indicó.

Por otro lado, el radical Pablo Juliano , diputado de Provincias Unidas (PU), resaltó que hay más de dos millones de nuevos pobres en el país.

“ Cinismo y brutalidad . Hace 10 días teníamos al presidente y al ministro Caputo en Narnia, festejando e ironizando con un video de la calle Corrientes, aunque sabían que el primer semestre había sido durísimo para los argentinos . Hoy el INDEC confirmó que la actividad económica cayó un 1,4% interanual, que tenemos 2,05 millones de nuevos pobres [y que] las ventas en supermercados cayeron un 2,1%.

Asimismo, Mónica Frade , legisladora nacional por la Coalición Cívica, le apuntó a Milei y se preguntó si el Presidente era un “ignorante” o un “gustoso esclavo” de Donald Trump .

“En su discurso inaugural de diciembre del 2023 Milei sostenía que la salida a la pobreza y el desempleo era, como único camino, el ‘ ajuste fiscal ’. Pasaron 33 meses de ajuste fiscal, con el siguiente resultado: la pobreza repuntó a un 32,3% (15,4 millones de pobres); los índices de la economía cayeron 2,9%; el desempleo y la precarización laboral aumentaron. ¡Sigue errando o....ese es el plan Trumpista? ¿Es ignorante, servil y arrogante o gustoso esclavo? Los guarismos indican que, nos estrella ", afirmó Frade.

De acuerdo al informe que publicó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina ( Indec ), la pobreza en el primer semestre del año fue del 32,3%, lo que representó un aumento de 4,1 puntos porcentuales.

Según una encuesta de la consultora especializada ExQuanti, hay 15,4 millones de pobres en todo el país, una diferencia de dos millones con respecto a fines de año pasado, cuando había 13,4 millones.

Por otro lado, la indigencia avanzó de 6,3% a 7,5% mientras que la pobreza infantil pasó de 41,3% a finales de 2025 a 44,5% ahora.

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec había informado que el primero y el segundo semestre del año pasado reflejaron, para las personas, un 31,6% y 28,2% de pobreza , respectivamente. Esto quiere decir que la pobreza creció más de 4 puntos en la Argentina.

Fuente: La Nación