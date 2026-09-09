La oposición impuso un cronograma en Diputados para avanzar con el debate de endeudamiento y morosidad

La oposición en la Cámara de Diputados logró este miércoles aprobar un cronograma de trabajo en Comisiones para avanzar con dos temas sensibles para el gobierno de Javier Milei : el creciente endeudamiento y la morosidad de las familias y la prórroga de la emergencia en discapacidad .

Después de varios intentos por desactivar la convocatoria de la sesión, La Libertad Avanza (LLA) dio un giro sobre la hora, bajó al recinto, aportó al quorum y hasta apoyó el esquema de trabajo de la oposición.

La decisión de los libertarios buscó evitar la foto de una derrota.

Las mociones para definir los cronogramas de trabajo de ambos temas fueron aprobadas por amplia mayoría.

La que estableció que se dictaminará sobre discapacidad el 23 de septiembre -con una reunión informativa el 16- se aprobó por unanimidad, con el apoyo de todo el arco político.

La que definió que los proyectos sobre morosidad y endeudamiento deberán ser despachados el 30 de este mes - con dos reuniones informativas— tuvo un solo rechazo del santacruceño aliado del Gobierno, José Garrido .

Ahora la puja se trasladará a las Comisiones, donde el oficialismo cuenta con una relación de fuerzas favorable. Lo que surja de este trabajo podrá ser luego sometido a debate por el recinto de Diputados.

Los libertarios calificaron su movimiento como una “jugada brillante” e intentaron mostrar que estaban en control de la situación. “Se va a aprobar nuestro cronograma, así como la unificación de giros, sin Presupuesto. Es decir, serán iniciativas sin costo fiscal”, resumió un referente del bloque.

La oposición, en tanto, celebró haberle marcado la cancha al oficialismo. “Esto coloca al Congreso detrás de un tema trascendental. La semana pasada los 133 que planteábamos este tema no estábamos equivocados”, destacó Pablo Juliano, de Provincias Unidas, y uno de los impulsores de la sesión especial.

Además de Juliano, los bloques críticos desconfiaban de la voluntad del Gobierno para avanzar con la discusión de ambos temas. Pero la sesión de hoy aceleró los tiempos de debate y eludió cualquier intento de postergación.

Los 50 proyectos sobre morosidad y endeudamiento serán discutidos en dos comisiones: Finanzas y Defensa de la Competencia . Incluyen planes de refinanciación y quitas de intereses, límites a las tasas y mayores controles sobre bancos y fintech. También hay propuestas para regular las prácticas de cobranza, impedir el hostigamiento a los deudores y proteger las cuentas sueldo frente a embargos.

Los libertarios aseguran que elaborarán una propuesta propia sobre el tema.

Mientras la oposición habla de “aliviar” la situación “crítica” de más de seis millones de familias en mora, el oficialismo propone abordar el problema principalmente a través de la educación financiera y rechaza fijar topes a las tasas de interés.

Los libertarios argumentan, en cambio, que una regulación de ese tipo restringiría la oferta de crédito, porque llevaría a los bancos a dejar de prestar a los sectores considerados de mayor riesgo.

La oposición buscó dejar fuera de la discusión los proyectos que impliquen un costo fiscal para evitar que el Gobierno utilice ese argumento para trabar el debate o, eventualmente, justificar un veto presidencial. La intención es concentrarse en iniciativas sin impacto presupuestario y neutralizar así uno de los principales argumentos que suele esgrimir el oficialismo frente a las iniciativas opositoras.

El oficialismo leyó este giro como un triunfo propio.

El proyecto presentado por Juan Marino (UP) propone extender la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027.

Marino y las organizaciones de discapacidad que participaron de la elaboración de la iniciativa sostienen que la prórroga permitiría al Poder Ejecutivo conservar mayor flexibilidad para destinar recursos al financiamiento del sistema.

Según esa interpretación, además, el vencimiento de la emergencia no debería dejar sin efecto las modificaciones permanentes introducidas por la ley. Entre ellas, la actualización mensual de los aranceles de las prestaciones de acuerdo con la inflación.

“La emergencia está cumplida”, aseguró la libertaria Silvana Giudici en el recinto. El oficialismo argumenta, así, que no tiene sentido que haya una prórroga.

Los libertarios pretenden que durante el debate de este proyecto en Comisiones se despache un texto que de garantías, pero que no se llame “emergencia”. Aseguran que los ajustes por inflación a los prestadores de servicios de discapacidad estarán contemplados en el próximo presupuesto.

El volantazo del oficialismo dejó desmarcados a los bloques aliados del oficialismo que hasta último momento habían acompañado la estrategia libertaria de no avalar la sesión pedida por la oposición. Los reproches de Pro y la UCR se multiplicaron.

“Que explique el oficialismo por qué acordó con la oposición y resignó hablar del costo fiscal de los proyectos”, dijo un legislador de la UCR. Los radicales fueron los únicos que no avalaron la sesión.

Pro, que bajó al recinto pese a que había decidido no dar quorum , tuvo que salir públicamente a explicar su posición ante el cambio de planes de LLA. El bloque sostuvo que el endeudamiento ya comenzó a discutirse en comisión y, por eso, no acompañaría la apertura de la sesión. Al mismo tiempo, marcó una diferencia con el Gobierno en discapacidad: exigió al oficialismo que “presente un cronograma claro de pago a los prestadores”.

Forzar debates en el recinto no los acelera, los entorpece. pic.twitter.com/HifmkVY94l

La sesión fue impulsada por Unión por la Patria (UP) y otros bloques opositores para emplazar a las comisiones y fijar plazos concretos de tratamiento. La convocatoria ganó fuerza en los últimos días con el respaldo de diputados que responden a gobernadores y otros espacios del centro, pese a las gestiones del Gobierno para contenerlos.

Hasta ayer, la Casa Rosada había intentado desactivar la avanzada por dos vías: habilitó el debate en las comisiones que controla y activó conversaciones con gobernadores para evitar que sus diputados aportaran al quorum . La maniobra no alcanzó. Ante la perspectiva de que la oposición abriera igualmente el recinto, LLA cambió de estrategia y decidió ayer a última hora de participar de la sesión.

Fuente: La Nación