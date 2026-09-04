La llamaron a su puerta, se asomó por la ventana y le arrojaron ácido en la cara

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Cuatro hombres fueron detenidos acusados de participar en el brutal ataque contra Agustina Soledad Rodríguez, una joven de 25 años que sufrió graves quemaduras luego de que le arrojaran ácido en el rostro, el cuello y el pecho. El hecho ocurrió en Pablo Podestá.

El ataque ocurrió el 27 de agosto en una vivienda ubicada sobre Benito Pérez Galdós al 9100. Según la investigación, uno de los agresores llegó al domicilio con la excusa de realizar una entrega.

Cuando Rodríguez se acercó a la ventana tras escuchar que llamaban a la puerta, el atacante le arrojó un líquido ácido en la cara y otras partes del cuerpo. Luego escapó en un automóvil.

La joven sufrió graves quemaduras y debió ser trasladada a un hospital, donde continúa recibiendo atención médica. Su ex pareja, Faustino Hernán Ramírez, de 21 años, fue quien la llevó al centro de salud.

A partir del ataque, los investigadores comenzaron a analizar cámaras de seguridad para identificar al agresor y el vehículo utilizado para escapar.

El seguimiento de las imágenes permitió localizar un Ford Fiesta Kinetic en la calle Martín Fierro al 8000. Allí fueron detenidos su propietario, Juan Sartori, de 37 años, y Ramírez.

Según la investigación, Sartori habría facilitado con frecuencia el vehículo utilizado en el ataque. Ambos quedaron imputados por lesiones graves y los investigadores detectaron contradicciones en sus declaraciones.

En otros dos allanamientos fueron detenidos Franco Iván Romano, de 38 años, y Diego Matías González, de 43, propietarios de un local de mascotas de San Martín donde trabajaban la víctima y Ramírez.

Durante esos procedimientos, la Policía secuestró 15 frascos de marihuana, 31 envoltorios de cocaína y unas 3.000 pequeñas bolsas utilizadas para fraccionar drogas. También encontraron dinero y otros elementos.

Los investigadores secuestraron además nueve teléfonos celulares, una pistola de CO2, dos aerosoles de pintura, 2.495 dólares y $851.400.

Romano y González quedaron aprehendidos por una causa vinculada a la Ley de Drogas. Mientras tanto, la investigación continúa para determinar el móvil del ataque y el grado de participación de cada uno de los cuatro detenidos.