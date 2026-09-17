La jueza que besó a un preso ordenó extender las horas de recreo para detenidos

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La jueza Mariel Suárez encabezó una audiencia por las condiciones de alojamiento de los detenidos en una comisaría de Comodoro Rivadavia y ordenó ampliar progresivamente el tiempo de recreo de los internos.

La medida alcanza a los detenidos alojados en la Seccional Sexta, quienes pasarán de disponer de una hora diaria fuera de sus celdas a contar con hasta seis horas de esparcimiento.

La decisión surgió a partir de un reclamo formal por las condiciones de encierro y de una inspección posterior en la que, según la resolución, se constató la situación denunciada.

Hasta el lunes, los internos contaban con una hora al día para realizar tareas de aseo, limpieza y esparcimiento. A partir del acuerdo, el período fuera de los calabozos durante la tarde será ampliado de manera progresiva.

La aplicación de la medida estará determinada por las características y competencias de cada detenido.

El defensor público Julián Pulgar sostuvo que las cárceles deben apuntar a la resocialización y advirtió sobre las consecuencias que puede generar un encierro de 23 horas diarias en una celda.

La trayectoria de Mariel Suárez

La decisión volvió a poner a Suárez en el centro de la atención pública por un episodio ocurrido años atrás.

En diciembre de 2021, la magistrada había sido filmada durante una visita al Instituto Penitenciario Provincial junto a Cristian “Mai” Bustos, quien había sido condenado por homicidio.

En las imágenes se observaba a ambos manteniendo contacto físico, incluido un beso en la boca. El episodio generó una investigación y cuestionamientos sobre la conducta de la magistrada.

Suárez fue destituida en 2023, pero en junio de 2026 volvió a su cargo luego de que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut hiciera lugar al planteo presentado por su defensa.