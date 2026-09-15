La insólita guerra judicial entre un psiquiatra y un portero por el testamento de una jubilada de Caballito que se suicidó

El miércoles 2 de este mes, la sala de turno de la Cámara Nacional de Casación cerró una inquietante controversia que se disputó en secreto en los tribunales porteños. Durante cinco años, dos bandos pelearon en secreto por la herencia de Iris Alba Bianchi , una jubilada de la zona de Caballito, de 73 años. Iris Alba falleció en 2021 , en medio de la pandemia del coronavirus. Su nombre es parte de los archivos judiciales en más de una forma: había sido testigo del secuestro de un militante de Montoneros durante la dictadura, en agosto de 1976.

El 13 de noviembre de 2020, casi un año antes de morir, Iris Alba -divorciada, sin hijos- rubricó su testamento ante un escribano. Allí, la jubilada declaró como sus herederos universales a Wilmer G. y Silvia I., su portero y la pareja de su portero , ambos uruguayos, que vivían en su edificio de la avenida Díaz Vélez. Luego, sorpresivamente, Iris Alba escribió otro testamento.

La segunda última voluntad de Iris Alba fue firmada el 2 de abril de 2021 , ante nuevos testigos y una nueva escribana. El portero y su señora quedaban fuera de la historia. Los nuevos herederos eran Ramón D. , un hombre de Palermo, empleado del Gobierno porteño, su paseador de perros y Diego Martín M., su psiquiatra. En su último testamento, Iris no explicó el por qué. Tampoco lo había hecho en el primero. Su herencia, simplemente, cambiaba de nombre.

Seis meses más tarde, Iris fue hallada muerta en el piso de su habitación del departamento de Díaz Vélez por la mujer que la cuidaba. La autopsia practicada en la Morgue Judicial determinó que falleció a causa de una cardiopatía dilatada y un edema pulmonar.

La conclusión fue una mera formalidad: para la Justicia, la muerte de Iris fue un suicidio. Así se calificó el expediente que investigó su muerte. La Policía de la Ciudad encontró varios blisters de pastillas vacíos en su departamento , así como varias cajas de lamotrigina -un estabilizador del ánimo- junto a una botella de vino a medio tomar. Iris, también, había dejado una carta , que comenzaba: “Para la Policía. Hola, soy Iris Bianchi”.

Así, tras su entierro en el cementerio de la Chacarita, comenzó el expediente de su sucesión , que tramitó en el Juzgado Civil N°67. El abogado del portero Wilmer fue el primero en llegar a la mesa de entradas con su demanda.

El reclamo era por el departamento de Iris sobre Díaz Vélez, de 59 metros cuadrados junto a otra propiedad ubicada en un edificio sobre la avenida Honorio Pueyrredón, de 47 metros cuadrados, así como los contenidos de una caja de seguridad y una cuenta corriente en pesos en el Banco Ciudad. Pero, desde ya, el primer testamento era, a primera vista, inválido. Lo había revocado Iris misma.

Entonces, Wilmer y su mujer fueron a la Justicia, con una causa que quedó en manos de la Fiscalía N°37. Con su abogado, denunciaron a los nuevos herederos y a los testigos del segundo testamento por aprovecharse de la “situación de vulnerabilidad” de Iris y de “su inestabilidad mental”. En paralelo, pidieron al Juzgado Civil N°67 que frenara el expediente de la sucesión.

La querella del abogado Castro aseveró que Bianchi “se encontraba con sus facultades mentales alteradas , debido a la fuerte medicación psiquiátrica , recetada increíblemente” por el psiquiatra que “casualmente resulta ser uno de los herederos”. La hermana de Iris, Lidia, había fallecido un año antes, en 2020. Ambas eran particularmente cercanas; el departamento de Honorio Pueyrredón era propiedad de Lidia. El portero y su mujer, en el expediente de esa sucesión, “redarguyeron de falsedad una firma estampada , que supuestamente pertenece a la señora Iris Alba Bianchi”. El acusado de torcer esa firma fue un abogado.

Así, la causa avanzó, con casi mil fojas de contenido. Para la querella del portero Wilmer, “no pudo demostrarse pericialmente que, al momento de otorgar el segundo testamento, Bianchi estuviera en pleno uso y goce de sus facultades mentales”.

Para esclarecer este punto, intervinieron peritos de parte de querella y defensas, se incorporó la historia clínica de Iris en el Instituto de Neurociencias de Buenos Aires. El Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema también hizo su aporte. Finalmente, los expertos concluyeron que no hay información para inferir “que no haya contado con la aptitud psíquica suficiente para la comprensión y ejercicio de los actos jurídicos” en las fechas de las firmas de ambos testamentos.

Así, el psiquiatra y el paseaperros fueron sobreseídos en noviembre de 2025 junto con los testigos del segundo testamento, en un fallo de primera instancia firmado por la jueza Paula Petazzi. La propia fiscalía del caso, a cargo de Romina Monteleone, había pedido el cierre de la causa. El testimonio de la cuidadora -que aseguró que Bianchi se encontraba lúcida al final de su vida- fue clave.

“La propia Bianchi le comentó que se encontraba acongojada porque el querellante y su esposa la llevaron a que firmara un testamento , de cuyo acto se arrepentía. Que, por lo tanto, la tranquilizó con que el acto se podía revertir y que, pasados unos días, Bianchi efectivamente revocó el testamento instituido en favor del encargado del edificio y su esposa”, aseguró la jueza.

La fecha de la firma del primer testamento también fue un motivo de duda: ocurrió cuatro días después de la muerte de la hermana de Iris , “extremo que permite inferir que la decisión de legar sus bienes a Grillo haya sido un actuar impulsivo o motivado por el desconcierto”.

El miércoles 2 de este mes, los jueces Mauro Divito y Horacio Días confirmaron los sobreseimientos. Aseguraron que la querella del portero, básicamente, se limitó a disentir.

En la causa, la querella se preguntó porqué se revocó un testamento para una persona “que la cuidó a Iris durante muchísimos años , participando de cenas, reuniones, fiestas, cuidándola cuando estaba enferma, para otorgar un nuevo testamento a favor del psiquiatra que atendía a su hermana y que la atendió a ella durante cuatro meses , y también a favor de su paseador de perros, del cual no existen constancias de que la frecuentara para charlar, o pasear con ella junto con su perro, es decir, qué afinidad podía tener con una persona muchísimo más joven y con el cual además de charlar sobre el animalito, no tenían nada en común. Es raro, muy raro”.

Para los jueces de Casación, la respuesta podría estar directamente relacionada al contenido de la nota del suicidio escrita por Iris. Allí, la jubilada señalaba directamente al portero. El abogado de Wilmer no apeló todavía el fallo. El abogado del psiquiatra se presentó en la Justicia civil la semana pasada para que continúe la marcha del expediente de la sucesión.

Fuente: Infobae