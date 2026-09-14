La familia de la nena que fue baleada en Mar del Plata contó que está muy grave: “Tuvo seis paros y está peleando por su vida”

Luz, la adolescente que fue baleada en la cabeza en Mar del Plata, sigue internada y pelea por su vida. Así lo aseguró su familia, que está consternada por el episodio y pide cadena de oración por su salud.

La víctima, de 14, permanece internada desde el viernes en terapia intensiva en el Hospital Materno Infantil. “Ella pelea por su vida. Lamentablemente esperamos lo peor, no hay mejorías” , expresó su primo Matías en diálogo con TN .

En esa línea, detalló: “ Tuvo seis paros cardíacos desde el viernes hasta ahora. Los dos peores fueron anoche y la estabilizaron. Pero hoy, mientras estábamos en el parte médico, se produjo otro y nos dijeron que hay que esperar lo que no queremos”.

Según informó 0223 , la nena y su novio estaban manipulando un arma de fuego cuando se disparó , pero las circunstancias en las que ocurrió el hecho todavía son materia de investigación.

El hombre explicó que la bala entró por la sien y quedó alojada en el cerebro. Ante ello, la recomendación de los médicos es no sacarla porque un movimiento podría matarla: “Ahora no se la pueden sacar y si ella sigue con vida no se la van a poder sacar. Si sobrevive, la bala va a quedar encapsulada , pero solo podrían peritar la bala cuando ella muera”.

Luego, aclaró que Luz no vivía sola ni con su novio, el adolescente de 16 años detenido por el hecho. “Vivía con mi abuela. ¿Por qué? Porque mi tía (la mamá) se separó y está construyendo su casa con su nueva pareja. Era una situación temporal , ella estaba con mi abuela momentáneamente hasta que se terminara la casa. No es que vivía sola, no estaba juntada. Es imposible que una criatura de 14 años esté juntada. También escuché que dijeron que estaba juntada con una persona mayor y nada que ver", sostuvo.

Sobre lo ocurrido, Matías evitó hacer una acusación contra el adolescente de 16 y planteó que se trató de un disparo accidental: “Decir algo es en vano porque no estábamos. Pero lo que sentimos como familia y porque lo conocemos al nene, creemos que fue sin querer. No sabemos de dónde salió el arma. Estaban en la casa de un primo nuestro, pero hay muchas versiones. Sabemos y no sabemos nada”.

“Lo poco que lo conozco, es un niño. Imposible que el arma sea de él. Ellos vivían prácticamente en mi casa porque bailaban folclore (y él es el profesor) y se la pasaban conmigo. El chico jugaba a las figuritas con mi hijo, era un niño más. No puedo acusarlo ni tomarle bronca. No lo puedo juzgar” , remarcó.

También se refirió al arma con la que se efectuó el tiro: “Nos habían dicho que un vecino estaba juntando metales y encontró el arma. Pero hoy nos enteramos que un hombre, Gustavo Suárez, primo nuestro, encontró el arma y la llevó. Ahora está siendo investigado. Nos descolocó a todos como familia. No entendemos nada”.

Fuente: TN