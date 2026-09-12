“La estamos esperando”: la angustia de la madre de la joven que desapareció hace un mes en Catamarca

Hace más de un mes que Nancy Beatriz Cabrera vive con la incertidumbre de no saber dónde está su hija Maira Romina Cabrera , una joven de 27 años que está desaparecida desde el 10 de agosto en la provincia de Catamarca.

La mujer contó a TN cómo atraviesa la búsqueda, mientras la Justicia intenta reconstruir qué ocurrió después de que la chica se bajó de un colectivo en la localidad de Telarito .

De acuerdo a su madre, Cabrera había viajado desde Casa de Piedra para encontrarse con Eduardo Cejas , su expareja y padre de una de sus hijas. Ella tenía previsto volver ese mismo día y salió de su casa con el celular y la ropa que llevaba puesta .

“ Iba a buscar una plata y volvía ”, contó la mujer. La última comunicación fue con una de sus hermanas después de que la joven llegara a la zona de Telarito.

La familia aseguró que el chofer del colectivo indicó a las autoridades que Cejas la estaba esperando en una garita . Otros testigos también coincidieron que la vieron en la zona.

Para la mujer, una de las situaciones que más dudas genera es la actitud de Cejas. Aseguró que el hombre negó haber estado en pareja con su hija y tener una hija con ella pese a que tuvieron una nena.

“ Él la negó. No sé por qué la negó tanto si él es el papá, siempre le pasaba plata ”, reclamó la madre.

En una entrevista a El Ancasti , Cejas sostuvo que “solo conocía a la mujer” y que no tenía ningún tipo de vínculo con ella. “ Ella me hizo creer que tenemos una hija, pero yo no sé . No soy su pareja”, dijo.

La mujer también contó que Cejas se comunicó con ella, algo que, según aseguró, no era habitual. Durante esa llamada, el hombre le habría dado distintas versiones sobre un camión que supuestamente había visto en la zona y al que Cabrera se habría subido .

“Me dice que era uno blanco, con carpa naranja. Después me dice que era uno blanco, con carpa azul”, relató. “ Está mintiendo ”, agregó.

La mujer sostuvo que esa contradicción le llamó especialmente la atención porque después Cejas habría dicho que no había ningún camión . “Es extraño que me haya llamado si nunca me llama”, sumó.

Cabrera aclaró que su hija nunca se había ido tanto tiempo sin avisar y que, incluso, el 11 de agosto tenía previsto viajar con su hermana a la capital.

Mientras la familia espera respuestas, la Justicia de Catamarca continúa con distintas medidas para intentar establecer qué ocurrió con la joven. La causa está a cargo de los fiscales Jorgelina Sobh y Luis Eduardo Córdoba Andreatta .

Una de las líneas de investigación señala a camioneros que circulaban por la zona durante los días en que Cabrera desapareció . La fiscalía citó a declarar a trabajadores de Mendoza , San Luis , Jujuy y Buenos Aires y busca identificar a otros dos que podrían aportar información.

También analizan celulares y dispositivos electrónicos secuestrados durante los operativos.

A eso se suma el análisis de las cámaras de seguridad de la terminal de ómnibus de la localidad de Recreo y de comercios cercanos , con el objetivo de reconstruir los movimientos de Cabrera y determinar qué ocurrió después de que se bajó del colectivo.

Para su madre, mientras tanto, cada día que pasa aumenta la desesperación y la angustia para toda la familia: “ Sus hijos y su hermana también la siguen esperando. Queremos que aparezca ”.

Ante cualquier información sobre el paradero de Maira Romina Cabrera comunicarse con la línea 134.

Fuente: TN