La dura sanción de la FIA que Colapinto deberá cumplir en el GP de Bahrein

La Fórmula 1 confirmó una sanción para Franco Colapinto por el incidente que protagonizó en el Gran Premio de Azerbaiyán. Los comisarios determinaron que el argentino fue responsable del choque múltiple que dejó fuera de carrera a Pierre Gasly y Lando Norris, por lo que deberá retroceder cinco posiciones en la parrilla de salida de la próxima fecha, que se disputará el fin de semana próximo en Sepang.

La acción ocurrió en la primera curva después de una reanudación con coche de seguridad. Colapinto marchaba detrás de Gasly cuando llegó pasado al frenaje, impactó contra el Alpine del francés y generó una reacción en cadena que también involucró al McLaren de Norris. Ninguno de los tres pilotos pudo continuar en competencia.

Para llegar a su conclusión, los jueces revisaron imágenes de televisión, registros de cronometraje y las cámaras instaladas en los autos. En el informe oficial señalaron que el piloto argentino intentó meterse por el sector interno, pero ingresó a la curva con una velocidad excesiva para mantener el control de la maniobra. “Se pasó de la curva e hizo contacto con el lado izquierdo de Gasly, quien luego chocó contra Norris y ambos autos abandonaron”, detallaron.

El documento sostuvo que Colapinto tuvo toda o la mayor parte de la responsabilidad en la colisión y descartó factores atenuantes pese a tratarse de una acción en la primera curva tras un reinicio. Aunque la sanción reglamentaria para este tipo de incidentes suele ser de diez segundos, su abandono impidió aplicarla durante la carrera. Por ese motivo fue reemplazada por una penalización de cinco puestos para la próxima competencia. El propio Colapinto reconoció luego su error y admitió que bloqueó los neumáticos al momento de la frenada.

“Los comisarios revisaron las imágenes de video, los tiempos y las imágenes de las cámaras a bordo. Tras la reanudación, COL se acercó a GAS por detrás al llegar a la curva 1. COL frenó demasiado tarde y entró en la curva por el interior a una velocidad que no le permitió tomarla de manera controlada. Se pasó de largo en la curva y tocó el lado izquierdo del auto de GAS, que luego impactó contra NOR, y ambos autos debieron abandonar.

Los comisarios consideraron que COL tuvo toda o la mayor parte de la responsabilidad por la colisión. Si bien el incidente ocurrió en la primera curva después de la reanudación, no hubo ninguna contribución de otro piloto que justificara aplicar el criterio más indulgente que se utiliza en la primera vuelta/primera curva.

La sanción estándar por provocar una colisión es una penalización de 10 segundos. Como COL había abandonado la carrera y, por lo tanto, no podía cumplir la penalización de tiempo, los comisarios convirtieron la sanción en una pérdida de 5 posiciones en la parrilla en la próxima carrera en la que participe el piloto, de acuerdo con el Artículo B1.9.6.(e) del Reglamento Deportivo de Fórmula 1 de la FIA 2026″.

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Fuente: La Nación