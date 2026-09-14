La Ciudad de Buenos Aires fortalece su vínculo con Estados Unidos: Jorge Macri se reunió con Christopher Landau en Washington

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se reunió este lunes en Washington D.C. con Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unidos y conversaron sobre seguridad, crecimiento económico e inversiones, además del lugar de la Argentina y de Buenos Aires en una relación que hoy ocupa un lugar central para la región.

El encuentro se dio en el marco de una agenda de Estados Unidos que vuelve a poner el foco en los desafíos centrales para la región, como la seguridad, la defensa de la soberanía, el combate al narcotráfico y el fortalecimiento de las economías . En ese contexto, la relación entre ese país y la Argentina ocupa un lugar estratégico para el futuro de la región.

“Muy importante reunión con Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unidos, junto a Cristian Ritondo, Gabriel Sanchez Zinny y Fulvio Pompeo. Hablamos del cambio de rumbo que la Argentina viene llevando adelante y de la necesidad de sostenerlo : dar certidumbre, previsibilidad y garantías de que no vamos a volver al pasado”, sostuvo el jefe de Gobierno Jorge Macri.

Y agregó: “Desde el PRO impulsamos y acompañamos ese cambio. Creemos que profundizar una relación madura y sólida con los Estados Unidos es parte del camino correcto para atraer inversiones, generar empleo y darle a nuestro país las oportunidades que merece. También conversamos sobre la gestión en la Ciudad, sobre la importancia de la ley y el orden como condición indispensable para vivir en libertad: con seguridad, reglas claras y oportunidades reales para progresar”.

En esa línea, el jefe de Gobierno destacó la importancia de avanzar hacia una región con más orden, respeto por el cumplimiento de la ley, respeto por la propiedad y condiciones que permitan generar confianza, atraer inversiones y sostener el crecimiento. Lo acompañaron el secretario General y Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo, el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, y el diputado nacional Cristian Ritondo.

En ese escenario, la Ciudad de Buenos Aires es un actor central de la relación entre la Argentina y Estados Unidos. Como capital del país y principal centro político y económico de la Argentina, tiene un rol propio en una agenda que vincula a ambos países y que atraviesa cuestiones centrales para el futuro.

Como parte de su agenda en Washington D.C., el jefe de Gobierno tiene prevista una reunión con empresarios y referentes del sector financiero junto a Citibank, con foco en las transformaciones de Buenos Aires, las oportunidades de inversión y negocios, y el escenario económico de la Argentina.

También habrá un encuentro con Muriel Bowser, alcaldesa de Washington D.C., para abordar la relación entre ambas capitales y las oportunidades de intercambio y cooperación entre Buenos Aires y Washington.

Fuente: Clarín