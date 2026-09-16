La Anmat prohibió todos los productos de dos laboratorios por “faltas graves” e incumplimientos

La Administración Nacional de Medicamentos , Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) prohibió todos los productos de dos laboratorios por distintas irregularidades detectadas en sus plantas de Santa Fe y Buenos Aires, donde se comprobaron fallas de calidad y falta de dirección técnica .

A través de la Disposición 5865/2026 , publicada este miércoles en el boletín oficial y firmada por el administrador nacional Luis Eduardo Fontana, el organismo suspendió las actividades de la firma Laboratorio Trifarma S.R.L. , ubicada en la ciudad de Rosario.

La medida parte de una alerta enviada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, que dispuso el cierre preventivo de la planta al comprobar que la empresa elaboraba medicamentos sin contar con un director técnico farmacéutico registrado , en infracción a la Ley de Medicamentos vigente —N°16.463—.

La firma había iniciado también en 2021 los trámites para registrar en el organismo diez preparados, entre los que se encuentran vaselina sólida, agua oxigenada, bicarbonato de sodio, ácido bórico, óleo calcáreo, cloruro de magnesio y solución Lugol, una mezcla de yodo molecular y yoduro de potasio que se suele usar como reactivo en análisis médicos.

Al no cumplir con los requisitos reglamentarios exigidos por la autoridad de control, estos expedientes fueron dados de baja y los artículos elaborados declarados “ilegítimos” .

Por otra parte, mediante la Disposición 5870/2026 , las autoridades sanitarias dictaron la misma sanción para la empresa Ugal Farmacéutica S.A ., con sede en Ramos Mejía, partido bonaerense de La Matanza.

La compañía estaba habilitada para la elaboración de “soluciones parenterales de pequeño y gran volumen con esterilización terminal”—preparaciones farmacéuticas líquidas y estériles diseñadas para administrarse directamente en el organismo mediante inyección o infusión—.

Pero una inspección realizada en el establecimiento bonaerense detectó “ deficiencias significativas críticas y mayores vinculadas principalmente con el sistema de gestión de calidad, personal, locales y equipos, documentación, producción y control de calidad”.

De acuerdo con la Anmat, en base a su visita a las instalaciones de la empresa, los incumplimientos que constató impiden garantizar la seguridad y la eficacia de los remedios fabricados en el predio y limitan el rastreo de los lotes distribuidos.

Ante este panorama, el organismo regulador inició un sumario sanitario a ambas sociedades y sus responsables encargados para evaluar las sanciones correspondientes.

Fuente: La Nación