KAYAKISTAS DESAPARECIDOS: La Armada advirtió que las chances de hallarlos con visa son "prácticamente nulas"

ZONALES





La búsqueda de los dos kayakistas desaparecidos frente a Santa Teresita atraviesa horas críticas. El operativo continúa con la participación de medios de la Prefectura Naval Argentina y de la Armada, aunque desde esta última fuerza reconocieron que, por el tiempo transcurrido, las posibilidades de encontrarlos con vida son “prácticamente nulas”.





La evaluación fue realizada este miércoles por el contraalmirante Fernando Enrique Pérez Kühn, comandante del Área Naval Atlántica y jefe de la Base Naval Mar del Plata, durante una conferencia de prensa en la que brindó detalles sobre el operativo.





“Por tablas que nosotros tenemos de búsqueda y rescate, las posibilidades de sobrevida ya son prácticamente nulas”, señaló Pérez Kühn al referirse al tiempo transcurrido desde la desaparición.





A pesar de este escenario, el jefe naval confirmó que la búsqueda continúa y que todavía no existe un plazo definido para finalizar el operativo.





Los desaparecidos son Oscar y Félix, de 64 y 43 años, quienes ingresaron al mar durante la mañana del lunes. Antes de hacerlo, personal de Prefectura les había advertido sobre las condiciones meteorológicas y la inconveniencia de navegar.





Aproximadamente dos horas después, uno de los hombres logró comunicarse para informar que se encontraban a unas dos millas náuticas de la costa y que tenían dificultades para regresar.





A partir de ese llamado se puso en marcha el operativo de búsqueda y rescate, inicialmente con medios de Prefectura y posteriormente con la incorporación de recursos de la Armada Argentina.





Uno de los principales inconvenientes para localizar a los kayakistas continúa siendo el estado del mar. Pérez Kühn explicó que las olas tienen entre 1,5 y 2 metros de altura, mientras que una persona o una embarcación pequeña puede sobresalir apenas unos centímetros por encima de la superficie.





A esto se suma que el movimiento del agua genera falsos contactos en los radares y dificulta considerablemente la detección visual desde las aeronaves y embarcaciones.





Durante el martes se incorporaron al operativo un avión B-200 de la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima y el patrullero oceánico ARA Storni, que realizó rastrillajes en el área asignada.





Las tareas continuaron durante este miércoles, pero hasta el momento no fueron encontrados rastros de los dos hombres.





Por su parte, Prefectura reforzó el dispositivo con el guardacostas GC-26 Thompson y amplió los rastrillajes terrestres sobre las playas de Santa Teresita, Mar del Tuyú y Mar de Ajó.





Mientras las tablas de búsqueda y rescate utilizadas por la Armada indican un panorama extremadamente crítico respecto de las posibilidades de supervivencia, las fuerzas mantienen activo el operativo y continúan trabajando para intentar localizar a los dos kayakistas.