José Luis Manzano compitió en una exclusiva regata en Cerdeña, a un año del incendio de su yate

José Luis Manzano fue ministro del Interior durante el gobierno de Carlos Menem y, tras dejar la función pública, construyó una extensa carrera empresaria que hoy abarca medios de comunicación, energía, petróleo y minería. Es socio de Daniel Vila en el Grupo América y participa, a través de distintas sociedades, en compañías como Edenor. A los 70 años, y mientras continúa ampliando sus vínculos de poder, esta semana apareció corriendo regatas en las aguas de Cerdeña y al frente de uno de los veleros más emblemáticos de la firma finlandesa Nautor Swan.

La imagen contrasta con otra que tuvo al empresario como protagonista hace poco más de un año. El 10 de julio de 2025, el Sea Lady II, su yate de lujo, quedó envuelto en llamas en el puerto de Saint-Tropez, en la Riviera Francesa. Unos 60 bomberos participaron del operativo. Manzano confirmó que el barco era suyo: “Fue un susto. Gracias a Dios no hubo heridos ni pasó nada a nadie”. Los restos del Sea Lady II fueron retirados posteriormente del puerto francés y trasladados hacia Burdeos para su desmantelamiento.

Según publicó La Nación, Manzano se encuentra en Porto Cervo, sobre la Costa Esmeralda italiana, donde participa de la Rolex Swan Cup, una de las competencias internacionales más tradicionales de la vela. Lo hace a bordo del Aristarchos, un velero de aproximadamente 40 metros de eslora diseñado por el reconocido arquitecto naval argentino Germán Frers. En la lista oficial de inscriptos, Manzano aparece como propietario de la embarcación.

La aparición de Manzano en Cerdeña se produce en momentos de fuerte expansión de los negocios vinculados al empresario. Después de su paso por el menemismo, Manzano se volcó al sector privado y consolidó, junto con distintos socios, inversiones en medios, electricidad, petróleo, gas y minería. Integra Capital, el fondo que lidera, participa en varias de esas actividades. También integra junto a Daniel Vila y Mauricio Filiberti el grupo controlante de Edenor, la mayor distribuidora eléctrica del país.

Su nombre también volvió a ganar presencia alrededor de la política durante la gestión de Javier Milei. En noviembre de 2025, por ejemplo, se reunió con el Presidente durante un viaje a Miami, antes de la participación de Milei en el America Business Forum. En paralelo, avanzó sobre nuevos activos. En octubre de 2025 participó junto con Gustavo Scaglione de la compra de Telefe a Paramount, una operación estructurada por Integra Capital.

Este año, además, Edenor presentó una oferta de US$780 millones por el 70% de Metrogas que estaba en manos de YPF. La petrolera estatal aceptó la propuesta, aunque el cierre de la operación aún está sujeto a condiciones, entre ellas la extensión de la licencia de la distribuidora. Manzano ya tenía una participación del 9,23% en Metrogas a través de Integra Gas Distribution.

A principios de septiembre también se concretó el cambio de control de los activos de Shell en la Argentina: Mercuria Energy Group adquirió a Raízen las 894 estaciones de servicio, la refinería de Dock Sud y otros activos por un valor total informado de US$1.420 millones. La Nación informó que Manzano, que mantiene vínculos empresarios previos con Mercuria, proyectaba ingresar a la sociedad tanto de forma directa como a través de Edenor, sujeto a las aprobaciones correspondientes.

En medio de ese movimiento empresario, Manzano apareció ahora en Porto Cervo, uno de los centros náuticos más exclusivos del Mediterráneo. Allí capitanea el Aristarchos, un Swan 131 construido en 2006 y diseñado por Germán Frers , uno de los arquitectos navales que más modelos creó para Nautor Swan durante las seis décadas de historia del astillero. Según La Nación, se trata del velero de mayor tamaño construido por la firma finlandesa.

El barco tiene unos 40 metros de eslora, tres cabinas, capacidad para ocho pasajeros y espacio para una tripulación de seis personas. Combina prestaciones para navegación deportiva con interiores de lujo y también aparece ofrecido en el mercado de alquiler de embarcaciones del Mediterráneo por alrededor de 80.000 euros semanales.

Su historia reciente suma otro dato. El Aristarchos había sido construido por encargo de un empresario griego que lo conservó durante 18 años. En febrero de 2024 apareció en el mercado con un precio pedido de 7,5 millones de euros. El barco había sido reacondicionado cuatro años antes.

El 15 de julio de 2025, apenas cinco días después del incendio del Sea Lady II de Manzano, el broker Fraser Yacht comunicó que el Aristarchos había sido vendido. No dio entonces a conocer ni la identidad del comprador ni el valor final de la operación.

Ahora, poco más de un año después, el listado de participantes de la Rolex Swan Cup aporta otro dato: José Luis Manzano figura como propietario del Aristarchos. La embarcación, que anteriormente estaba registrada en El Pireo, lleva actualmente a Valletta, Malta, como puerto de matrícula.

La Rolex Swan Cup se disputa entre el 13 y el 19 de septiembre en Porto Cervo y este año celebra además el 60° aniversario de Nautor Swan. La edición número 23 reunió una flota récord de unas 170 embarcaciones, según informó el Yacht Club Costa Smeralda, organizador de la competencia junto con Nautor Swan. El Aristarchos participa con el número de vela SY347 dentro de la categoría Maxi.

Su comienzo estuvo lejos de los primeros puestos. Según los resultados de yatchscoring.com terminó noveno y último en la primera regata y repitió esa posición en la segunda. En la tercera prueba mejoró su actuación y alcanzó el quinto lugar.

Así, poco más de un año después de que las imágenes del Sea Lady II incendiándose en Saint-Tropez recorrieran el mundo, Manzano volvió a aparecer en un puerto europeo. Esta vez, no sobre un yate a motor sino al mando de un velero de competición de 40 metros, en una de las principales citas internacionales de la comunidad Swan.

Fuente: Clarín