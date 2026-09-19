Jordy Caicedo, el ecuatoriano de los goles importantes, se destaca en Huracán y se ilusiona con Gallardo

Hace cuatro meses, Hernán Galíndez, el arquero de Ecuador y Huracán , contaba detalles divertidos de la llegada al Palacio de un típico N°9 de área, robusto y de casi metro 90. “Cuando salió la oportunidad de que viniera a Huracán, enseguida yo hablé con él. Me dijo que su intención de venir al fútbol argentino era justamente para pelear un lugar para el Mundial ”, describía el dueño del arco.

Seguía por ese mismo sendero. “Él decidió venir acá porque pensaba que esta liga le iba a dar el plus extra para llegar a competir en el Mundial”. Y así fue: Jordy Josué Caicedo Medina jugó cinco minutos frente a Curazao, otros cinco contra Alemania y diez minutos en la derrota por 2 a 0 ante México , que definió la eliminación de la Tri en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

“Para todos jugadores es lindo jugar una Copa del Mundo . Obviamente teníamos aspiración de llegar mucho más lejos con mi país. Lastimosamente, no sé si Dios no lo quiso así, pero ahora toca seguir trabajando, seguir preparándonos, sobre todo en lo mental. Vamos a volver más fuertes que nunca ”, decía.

Tiene 28 años, 82 goles en clubes, cuatro gritos en la selección juvenil y actuó en 9 equipos antes de aterrizar en Parque Patricios. Rusia, México, España. En enero llegó a nuestro país, con una simpática obsesión. “Apenas pisó la Argentina, me preguntó dónde quedaba Guerrin. ‘Quiero probar esa pizza... Aunque en realidad, estaba preocupado, porque sabe que la comida en la Argentina es muy rica y está el tema de las harinas...”, se divertía Galíndez con la anécdota.

-Va a ser difícil cuidarme acá, con tantas tentaciones, le dijo el delantero.

-Si seguís haciendo goles, quedate tranquilo que la pizza te la pagamos nosotros, le aseguró el arquero.

Lo describía Galíndez, suerte de compañero y consejero. “Ha hecho las cosas bien, está contento, entró muy bien en el grupo. Algo voy a contar, algo íntimo que no le gusta que lo cuente, pero lo voy a contar igual: ya toma mate. Entonces se ha integrado muy bien y se nota que está feliz”.

Entre las grandes de muzzarella, la yerba y el termo, goles. Muchos goles. Un ejemplo: 5 tantos en 7 partidos, que incluyen 2 en el Nuevo Gasómetro , uno a Racing. Y este sábado visita el Monumental. Los excesivos festejos en el Bajo Flores lo pusieron en eje. “Quiero pedir disculpas por el acto que tuve dentro del campo de juego. Los que me conocen de cerca saben que eso no me caracteriza. Fue un momento de euforia y los que nos dedicamos a esto me entenderán. Y yo los entiendo (a los jugadores de San Lorenzo), por eso estoy pidiendo disculpas. Soy un hombre que sabe aceptar los errores ”, advertía, semanas atrás.

IMPRESIONANTE: Caicedo festejó directo a la tribuna y los jugadores de San Lorenzo se le fueron encima... ¡PICANTE EL CLÁSICO! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/gUWeMESnA8

Todo un caballero, también dentro del área: ya le había convertido al Ciclón en un 1-0 y a River, en un 1-2. En el Globo, lleva 13 tantos en 24 encuentros : una declaración de principios. “Creo que la única diferencia en el triunfo contra Racing con los partidos anteriores fue la suerte. Veníamos trabajando bien, pero esta vez tuvimos la suerte que no teníamos”, comenta el goleador del Globo, que valora la unión del grupo.

Y... sorprende con una frase ciertamente antipática. “Tengo un equipo excelente que me respalda y me conoce. Gracias a ellos puedo marcar. Es difícil cuando nuestros hinchas nos chiflan. Les pido paciencia. Tanto yo como mis compañeros nos esforzamos al 100%. Siempre estamos con las mejores intenciones de que las cosas salgan bien”, argumenta el dueño casi exclusivo de los aplausos. Mientras la mayoría de sus compañeros son reprobados, el 9 recibe afecto. Algo que lo incomoda, de algún modo.

¡LOS GOLES SIEMPRE LLEGAN DESDE ECUADOR! Después de un débil remate de Vergara, Galíndez sacó una contra rápida que culminó en el gol de Jordy Caicedo para anotar el 2-1 de Huracán vs. Racing. pic.twitter.com/50BcHIKfTG

Huracán está noveno en el Grupo B, aunque con 13 puntos, la misma cifra que Belgrano, River y Atlético Tucumán, que están arriba en la clasificación por diferencia de gol. Diego Martínez lo contiene: “Destaco su humildad. Una de las características que no se ve es su predisposición y sus ganas de querer crecer y de agregarle cosas a su juego . Quiere ser parte de su selección nacional y se pone al servicio del equipo”, asume el DT, que tiempo atrás contó la particular forma de atraer refuerzos.

Caicedo no estaba en la órbita de nuestro medio.

¿Galíndez convenció al cuerpo técnico? En realidad, hay un protocolo: lo decubrieron a partir de la astucia de la secretaría técnica, que le presentó al cuerpo técnico algunas posibilidades. El entrenador suele trabaja así: arma un video de casi 40 minutos con características que desean tener . Luego, lo miran todos. Si atrae, se comienza a analizar datos de su carrera. Cuando la dirigencia aprueba la operación, Martínez llama al jugador y le cuenta sus secretos. El ecuatoriano aprobó todos los rubros.

El desafío es mantenerse en el torneo argentino, dar un salto a Europa y, desde ya, seguir en la selección. ¿Puede ser el 9 de Gallardo? El Muñeco acaba de brindar su primera conferencia como conductor de la selección. La idea es mantener la base del ciclo de Sebastián Beccacece . “No lo conozco a Marcelo, pero lo que vi con River me parece un excelente entrenador. Si llego a trabajar con él será un orgullo ser dirigido por un técnico como él” , sostiene.

De frente a la próxima fecha FIFA, en la que la Tri hará una gira de tres partidos amistosos en Asia, Caicedo cuenta con chances reales de formar parte de la primera nómina de convocados de Gallardo. Es que en el área rival, se olvida de todo. De los placeres de la gastronomía argentina que tanto le preocupaban, sobre todas las cosas.

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Fuente: La Nación