Jones Huala fue condenado a más de cinco años de prisión y seguirá preso hasta 2030

Facundo Jones Huala fue condenado a cinco años y dos meses de prisión efectiva tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía en una causa vinculada con la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) .

La resolución fue homologada por el juez federal de Bariloche, Leandro Gómez Constenla , y definió el cierre del expediente mediante el mecanismo de juicio abreviado .

El dirigente mapuche admitió que integró la RAM y que efectuó funciones de conducción dentro de la organización, lo que permitió llegar a una sentencia sin necesidad de un juicio oral.

La condena quedó encuadrada en el artículo 213 bis del Código Penal , que contempla penas para quienes organizan o integran agrupaciones destinadas a imponer sus ideas o enfrentar las ajenas mediante la fuerza o la intimidación . La escala prevista para ese delito va de tres a ocho años de prisión .

El acuerdo, en específico, estableció una pena de cinco años y dos meses de cumplimiento efectivo. Y como Jones Huala se encuentra detenido desde 2025 , el tiempo que ya pasó en prisión preventiva será tomado en cuenta para el cumplimiento de la sentencia.

De esta manera, según el cálculo que se realizó durante el proceso, la pena quedaría cumplida en agosto de 2030 .

La causa había comenzado con una acusación más amplia y con figuras penales de mayor gravedad que finalmente no formaron parte de la resolución. La investigación atravesó imputaciones vinculadas a la intimidación pública , la incitación a la violencia colectiva , asociación ilícita y apología del delito .

También fue analizada una acusación basada en el artículo 210 bis del Código Penal , una figura utilizada para organizaciones destinadas a cometer delitos contra el orden constitucional y que prevé penas considerablemente más elevadas. Sin embargo, esa calificación no integró el acuerdo final alcanzado entre la Fiscalía y la defensa.

La investigación sostenía que Jones Huala ocupó durante años una posición de liderazgo dentro de la RAM. Sobre esa hipótesis se desarrolló un expediente federal que fue declarado de investigación compleja y que derivó en sucesivas prórrogas de la prisión preventiva mientras avanzaban las medidas de prueba.

Uno de los puntos más relevantes de las negociaciones previas al acuerdo estuvo vinculado a la calificación legal de los hechos. La Fiscalía impulsó inicialmente una acusación más severa , pero la defensa rechazó esa postura y promovió una resolución centrada exclusivamente en la participación de Jones Huala dentro de la RAM.

Otro elemento considerado durante el proceso fue una condena anterior dictada en Chile .

El dirigente mapuche está detenido desde el 6 de junio de 2025 , cuando fue localizado en El Bolsón después de participar de una actividad pública vinculada a la presentación de un libro en Bariloche . Desde entonces continuó privado de la libertad a disposición de la Justicia federal .

Fuente: Clarín