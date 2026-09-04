Jesús Serrano, maquillador: “Para disimular arrugas del contorno de ojos no uses más maquillaje, sino un bálsamo reparador”

Las arrugas y pliegues del contorno de ojos suelen convertirse en uno de los mayores desafíos al maquillarse . Con el paso de las horas, el corrector puede acumularse en las líneas de expresión y hacer que la piel luzca más reseca, incluso cuando se utilizan productos hidratantes.

Frente a este problema, el maquillador profesional Jesús Serrano ( @gsusserranomua ) compartió un consejo que ganó popularidad en redes sociales: en lugar de aplicar más maquillaje para cubrir los pliegues, recomienda hidratar primero la zona con una crema para el contorno de ojos y sellar esa hidratación con una pequeña cantidad de bálsamo reparador .

Según explica el maquillador, uno de los errores más frecuentes es añadir más base o corrector cuando aparecen los pliegues debajo de los ojos. Lejos de mejorar el acabado, el exceso de producto suele hacer que las líneas de expresión se noten todavía más.

Su propuesta consiste en preparar previamente la piel con dos pasos sencillos:

De esta manera, la piel permanece más flexible y el maquillaje tiende a asentarse de forma más uniforme durante el día.

El contorno de ojos es una de las zonas más finas y delicadas del rostro , por lo que pierde hidratación con mayor facilidad. Cuando la piel está seca, el corrector puede adherirse a las líneas de expresión y generar un aspecto acartonado.

Serrano señala que el objetivo del bálsamo no es reemplazar al corrector, sino crear una capa que ayude a conservar la humedad después de la crema hidratante. Por eso recomienda aplicarlo en muy poca cantidad y con suaves toques, sin arrastrar el producto sobre la piel.

Para conseguir un acabado más natural, el maquillador aconseja seguir este orden:

Según el especialista, la clave no está en cubrir más, sino en preparar mejor la piel para que el maquillaje mantenga un aspecto suave durante más tiempo.

Fuente: TN