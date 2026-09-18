Javier Milei visita Bahía Blanca junto a Diego Santilli después de ratificarlo como su candidato en Buenos Aires

Javier Milei desembarca este viernes en territorio bonaerense. Lo hace en el ocaso de una semana en la que empezó diciendo en público lo que muchos ya sabían que decía en privado: que Diego Santilli es su candidato para la provincia de Buenos Aires, el año próximo.

El jefe de Gabinete lo acompañará este viernes en el viaje a Bahía Blanca, en una recorrida que en lo formal tiene la visita a tres empresas alcanzadas por el RIGI y el Super RIGI, pero que en distintas esferas es leída también en clave electoral. Y por la tarde, un encuentro con la militancia.

La provincia de Buenos Aires es estratégica para la carrera electoral, por contener alrededor del 40% del padrón electoral.

“Llegan y van a un hotel, de ahí hacen la recorrida por las tres empresas. Lo que suele pasar es que la gente, sabiendo que van, se agolpa en el lugar y se sale a verlos o a caminar”, detallaba también este jueves un hombre del espacio.

Cerca del campamento de Santilli aseguraban en las últimas horas que, pese al deseo del funcionario de conquistar la provincia más populosa y los dichos del presidente, aún es “prematuro” hablar de un inicio de campaña y apuntan a una visita a territorio bahiense “de gestión”.

Junto a ambos irán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el diputado y armador libertario en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja .

El de Pareja era el otro nombre que sonaba como opción en la provincia, aunque el legislador, cercano a “El Jefe”, como se conoce a la secretaria general de Presidencia, escuchó como el lunes, en el encuentro que encabezó el mandatario ante su tropa legislativa proclamó a Santilli como su hombre para gobernar la provincia de Buenos Aires.

Allí, tal como contó LA NACION , Milei se refirió a Santilli como: “El próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires” .

“Eso ya está y estaba hablado y está todo bien ” , dijeron cerca de Pareja y negaron cualquier tipo de sorpresa sobre el tema. Tras lo que agregaron que “La Libertad Avanza (LLA) está trabajando en ese sentido” , en referencia a la potencial candidatura de Santilli, con un rol activo de Pareja.

Cerca de Santilli reconocieron el “entusiasmo” del presidente con la candidatura a la provincia, un lugar por el que él mismo manifestó que le gustaría competir. Pero aseguran que “la idea por ahora”, más allá de ese espaldarazo es “no mover ninguna ficha” , según juran. Al tiempo que aseguran que es, básicamente, porque “la gestión le consume la agenda” y creen que todavía falta, al menos un trimestre de fuerte trabajo parlamentario, para que se empiece a pensar en lo que puede suceder rumbo a 2027. En esos meses además, hay reformas y proyectos que el Ejecutivo busca sancionar y en el que Santilli tiene un rol activo en el diálogo con los gobernadores. Con 6 de los cuales se reunió en las últimas horas en busca de acelerar voluntades.

“Nadie nos corre”, agregaron cerca de la tribu de Santilli, desde donde también aluden a que dos factores jugarían a su favor y les quitan presión en cuanto a tiempos: “Está recontra instalado y tiene tres campañas en la provincia encima” .

En ese sentido insistieron en que el “viaje a Bahía es acompañando al presidente”, y alegaron que también tiene que ver con que Santilli tuvo que ver activamente con que proyectos como RIGI o Super RIGI se convirtieran en realidad.

Lo mismo, aseguraron, corre para el acompañamiento de Santilli en los últimos recorridos y acciones libertarias en la Ciudad de Buenos Aires, en los que se mostró junto a Karina Milei y su espada en ese territorio, Pilar Ramírez .

“El proyecto es la provincia, algunos dirigentes deslizaron que podría competir por CABA, pero no pasó de un experimento de laboratorio”, dijeron en referencia a versiones que hablaban de un posible desembarco de Santilli para competir por el territorio porteño, histórico bastión de Pro.

Internamente a Santilli se le reconoce “haber sabido construido poder”, siendo una suerte de equilibrista en la interna del Gobierno. Y también, de haberse hecho cargo de dos paradas difíciles: en octubre cuando José Luis Espert debió renunciar a su candidatura en la provincia de Buenos Aires en medio de una investigación penal y luego en junio pasado, cuando asumió en lugar de Manuel Adorni , acorralado por una causa de enriquecimiento ilícito, a la jefatura de Gabinete.

En Bahía, Santilli y Milei recorrerán las instalaciones de Compañía Mega, que ingresó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para ampliar su complejo industrial, con un desembolso de US$ 365 millones.

También visitarán Louis Dreyfus Company, que realizará una inversión de US$ 400 millones para construir en Bahía Blanca una planta de procesamiento de girasol y soja, que estará entre las más grandes del mundo.

Bahía es una ciudad gobernada por el peronismo, en el que los libertarios tienen varios nombres que miran con atención de cara a 2027. Entre ellos el del legislador Oscar Liberman y los libertarios también se entusiasman con el de Pepe Sánchez, el basquetbolista, ex miembro de la generación “dorada”, que se consagró en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

A su vuelta, Santilli retomará de cara a la semana próxima una serie de encuentros para conseguir votos en los diferentes desafíos parlamentarios que se propone el Gobierno: Presupuesto 2027, Defensa de la Soberanía Nacional y la estratégica Reforma política, rumbo a 2027.

Fuente: La Nación