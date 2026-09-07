Javier Milei recibe a la perra Hela, que se retira de la Policía Federal

Este lunes, y como parte de su agenda oficial, el presidente Javier Milei recibirá a Hela , una perra que formó parte de un escuadrón de la Policía Federal Argentina (PFA) y se retirará luego de cumplir funciones.

El animal fue miembro del plantel de Detectores de Narcóticos de la PFA —que utilizan su sentido del olfato para encontrar drogas ocultas y trabajan junto a sus guías en operativos para frenar el tráfico de sustancias ilegales— y se retiró luego de intervenir en numerosos procedimientos bajo la Dirección General de Operaciones Antidrogas Hidrovía Paraná .

Hela, que será recibida esta tarde por el primer mandatario y su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei , fue homenajeada por la PFA tras 9 años de servicio junto a su guía, la sargento Susana Viamonte.

En la previa a este encuentro, el jefe de Estado reunirá este lunes por tercera semana consecutiva en la Casa Rosada al Gabinete de Ministros en el inicio de una semana que se presume estará marcada por las medidas anunciadas sobre la cuestión de Malvinas . Milei ya había reunido a sus equipo el lunes 24 de agosto y el martes pasado. Por la tarde, en tanto dialogará con ejecutivos de las empresas Tesla y DayOne Data .

Fuente: La Nación