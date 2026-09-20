Iba en moto por la vereda, atropelló a una nena de 8 años que salía de su casa y escapó: la policía busca identificar por las cámaras al agresor

Un motociclista que iba por la vereda atropelló a una nena de ocho años y tras discutir con los padres de la menor escapó a toda velocidad. La nena fue trasladada al Hospital de Niños tras sufrir politraumatismos, sobre todo en la zona cervical. Está fuera de peligro. Ocurrió en La Plata. Por estas horas, la Policía está haciendo una requisa de las cámaras de seguridad que hay en la zona para identificar al agresor.

Fuentes policiales confirmaron que el episodio tuvo lugar sobre calle 6 entre 66 y 67 . Muy cerca de la zona de Parque San Martín y la Plaza España. Ocurrió alrededor de las 22.30 de este viernes.

Según consta en la denuncia realizada por la madre de la menor, la nena salía de su casa en búsqueda de un objeto para su tía cuando se vio sorprendida por una moto que a velocidad venía por la vereda y la embistió.

La madre de la nena, que vio la secuencia desde la puerta de su casa salió a socorrerla, mientras que su pareja se acercó hasta el motociclista que había detenido su marcha tras el golpe. Discutieron. Pero, cuando le pidieron que se identificara, el motociclista se les rio en la cara y se marchó a toda velocidad , según publicó el sitio 0221 .

Según relató la madre de la víctima, la moto escapó por la vereda en sentido a contramano yendo hacia calle 67. Un hombre que estaba en una estación de servicio cercana, se ofreció llevar a la nena que estaba todavía en el suelo. La trasladaron en su auto hacia el Hospital de Niños de La Plata.

Allí, constataron que la nena sufrió golpes varios en el cuerpo , producto de la embestida de la moto, y le colocaron un cuello ortopédico debido al dolor que presentaba en la zona cervical.

Según consta en la denuncia realizada en la Comisaría Novena, la madre de la nena dijo no reconocer de qué marca era la moto, pero que aparentaba tener unos 150 centímetros cúbicos de cilindrada. La mujer recibió además una orden para realizar el reconocimiento médico legal y manifestó expresamente su voluntad de impulsar la acción penal por lo ocurrido.

Por estas horas, la fiscalía interviniente pidió requisar las cámaras de seguridad de la zona para poder identificar al agresor. Y uno de los elementos que podría permitir avanzar con la investigación son cámaras ubicadas frente a una estación de servicio Shell cercana al lugar del hecho.

Fuente: Clarín