Horarios de todos los partidos de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026

La octava fecha del Torneo Clausura 2026 se disputará entre este viernes y el lunes 7 de septiembre con 15 partidos en cuatro días, en los que cada uno de los 30 clubes buscará sumar puntos para sus respectivos objetivos en un tramo fundamental del certamen porque luego restarán otros ocho cotejos.

El encuentro más atractivo de la jornada es el clásico de Rosario entre Central y Newell’s, programado para el domingo en el primer turno. Ese día se cerrará con River vs. Independiente Rivadavia de Mendoza en el estadio Monumental y Racing vs. Atlético Tucumán en el Cilindro de Avellaneda.

Además, un día antes Boca visitará a Gimnasia de Mendoza mientras que San Lorenzo y Talleres de Córdoba se medirán en el Nuevo Gasómetro en un partido de necesitados. Los líderes jugarán el lunes: el del Grupo B, Argentinos Juniors, visitará a Barracas Central mientras que el del A, Instituto de Córdoba, a Unión de Santa Fe.

Del Torneo Clausura 2026 participan 30 clubes, los mismos que jugaron el Apertura. Para la primera etapa los equipos se dividieron en dos grupos de 15 integrantes cada uno y cada equipo disputa 16 partidos, 14 frente a los oponentes de la misma zona más un clásico y un interzonal. Los ocho mejores de cada tabla de posiciones se clasificarán a los playoffs, que comenzarán en octavos de final.

El campeón accederá al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Apertura, que fue Belgrano de Córdoba. Además, se clasificará a la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Apertura (el Pirata) y los tres mejores de la Tabla Anual.

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Fuente: La Nación