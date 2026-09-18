Hervir ramitas de canela en 50 ml de agua durante 10 minutos: para qué sirve y cómo usarlo

La canela es una de las especias más elegidas en la cocina por su aroma intenso y su sabor. Sin embargo, también se puede aprovechar de diversas maneras, como al hervir sus ramitas durante 10 minutos , el agua absorbe parte de sus compuestos y se transforma en una preparación versátil, ideal para distintos usos en la casa.

Durante la cocción, el agua extrae sustancias solubles y compuestos aromáticos de la corteza de la canela. Por eso, después de varios minutos, el líquido adquiere un olor característico y un sabor más marcado .

El agua de canela puede aprovecharse de varias maneras:

El agua de canela es una opción simple y económica para sumar aroma y sabor tanto en la cocina como en otros rincones del hogar.

Una vez terminada la cocción, lo recomendable es retirar las ramitas de canela y dejar que el líquido se enfríe a temperatura ambiente antes de guardarlo. Luego, se puede colocar en un recipiente limpio, preferentemente de vidrio, con tapa.

Si el agua de canela se preparó para consumir como infusión o utilizar en bebidas y recetas, debe conservarse en la heladera y utilizarse en pocos días. Antes de consumirla, es importante comprobar que mantenga su aspecto y aroma habituales. Si presenta olor extraño, cambios de color o signos de fermentación, lo mejor es descartarla.

En cambio, si se preparó únicamente para aromatizar ambientes , puede utilizarse mientras conserve su aroma característico, aunque tampoco conviene dejarla durante varios días a temperatura ambiente, ya que el líquido puede deteriorarse.

Fuente: TN