Hay alerta amarilla por tormentas y posible caída de granizo para este domingo 27 de septiembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas y lluvias fuertes con “ocasional caída de granizo” para la ciudad de Buenos Aires y otra naranja para la provincia de Buenos Aires para este domingo 27 de septiembre.

Por un lado, rige una alerta amarilla por tormentas de variada intensidad en el distrito porteño, Corrientes y La Pampa . En tanto, la alerta naranja por tormentas rige para Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe . Según el SMN, podrían estar acompañadas por precipitaciones intensas en períodos cortos, granizo ocasional y ráfagas fuertes. Se esperan acumulados de entre 20 y 50 milímetros, que podrían superarse de manera puntual.

El organismo prevé que las localidades bonaerenses afectadas serán: Carlos Casares, Carlos Tejedor, General Villegas, Lincoln, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen . Ante estas condiciones, el SMN recomienda evitar salir, limpiar desagües y sumideros, y asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento. Si ingresa agua a una vivienda, aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico.

Por otro lado, el área cordillerana de Río Negro y de Neuquén y el extremo este de Chubut estarán afectados por una alerta amarilla por lluvias . En esos distritos se prevén precipitaciones persistentes de variada intensidad, con acumulados de entre 15 y 30 milímetros que podrían superarse localmente. En los sectores más altos, no se descarta que precipite en forma de nieve.

Para las zonas afectadas por las lluvias, el SMN aconseja evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros y alejarse de los lugares inundables . También recomienda cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a los domicilios.

En la ciudad de Buenos Aires se espera una mínima de 14°C y una máxima de 19°C . El cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada y el sol podría salir con intermitencia durante la tarde. Además, durante toda la jornada dominical, la probabilidad de chaparrones se mantendrá en una franja del 40 al 70% . Para el lunes, la caída de agua está prevista solo durante la noche.

En la provincia de Buenos Aires , la mínima será de 12°C y la máxima, de 20°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada y la probabilidad de lluvias en diversos distritos del territorio bonaerense asciende al 100% durante todo el día. Tampoco se descarta la posibilidad de actividad eléctrica .

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 36°C y 18°C en Catamarca ; 35°C y 16°C en Chaco ; 15°C y 5°C en Chubut ; 29°C y 13°C en Córdoba ; 32°C y 16°C en Corrientes ; 26°C y 13°C en Entre Ríos ; 32°C y 17°C en Formosa ; 33°C y 17°C en Jujuy ; 25°C y 10°C en La Pampa ; 34°C y 18°C en La Rioja ; y 27°C y 12°C en Mendoza .

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 31°C y 16°C en Misiones ; 22°C y 9°C en Neuquén ; 18°C y 6°C en Río Negro ; 32°C y 14°C en Salta ; 32°C y 15°C en San Juan ; 31°C y 14°C en San Luis ; 9°C y 1°C en Santa Cruz ; 27°C y 13°C en Santa Fe ; 34°C y 17°C en Santiago del Estero ; 7°C y -1°C en Tierra del Fuego ; y 34°C y 18°C en Tucumán .

Fuente: La Nación