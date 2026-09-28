Hay alerta amarilla por fuertes tormentas en Buenos Aires y 12 provincias para este martes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para la madrugada de este martes en varias zonas de Buenos Aires (incluida CABA), Entre Ríos , Santa Fe , Córdoba , San Luis , Santiago del Estero , Tucumán , Jujuy , Salta , Chaco , Formosa , Corrientes y Misiones .

Este tipo de alertas indican fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

A su vez, en CABA indicaron que se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros , que pueden ser superados de manera puntual.

También, en algunas zonas rige una alerta naranja por tormentas y una alerta amarilla por lluvias en el este del Gran Buenos Aires y en el centro y suroeste de Chubut.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo de diversos tamaños y frecuente actividad eléctrica.

También podrían estar acompañadas por ráfagas intensas, que podrían superar los 100 km/h. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

El área será afectada por lluvias persistentes e intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Fuente: TN