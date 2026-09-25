Hallaron más de 1.500 kilos de marihuana ocultos entre muebles en un camión proveniente de Brasil

Un camión que transportaba muebles desde Brasil llevaba más de una tonelada y media de marihuana oculta entre la carga. La droga fue descubierta por efectivos de Gendarmería en un control en la localidad de San José , provincia de Misiones . Durante el operativo, el conductor del vehículo, un ciudadano argentino , quedó detenido.

Fuentes oficiales precisaron que el transporte, de bandera brasileña, fue interceptado cerca de las 23.30 sobre la Ruta Provincial 1, a la altura del kilómetro 1. El chofer había declarado que trasladaba muebles procedentes del país vecino.

Sin embargo, durante el control, el perro antinarcóticos “León” marcó el semirremolque. Ante esta situación, los agentes utilizaron luego un escáner móvil , que detectó objetos que no coincidían con la carga declarada.

Los gendarmes entonces revisaron el sector superior de la mercadería y hallaron paquetes de gran tamaño envueltos en papel madera . En el interior había 2.035 panes de cannabis sativa , con formas rectangulares y amorfas.

El pesaje posterior estableció que la droga tenía un total de 1.544 kilos y 54 gramos . La Unidad Fiscal de Posadas intervino en el caso y, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes, ordenó la detención del conductor, además del secuestro de la sustancia, el camión, dos teléfonos celulares y dinero.

En otro procedimiento en Misiones, Gendarmería incautó poco más de 800 kilos de marihuana que estaban acopiados en la costa del río Paraná.

Esta vez, fueron integrantes de la Sección Núcleo del Escuadrón 10 Eldorado los que realizaron el hallazgo. Sucedió en medio de una recorrida por un sector de vegetación. Allí advirtieron que varias personas descargaban bolsones desde una embarcación pequeña , una maniobra narco típica de la zona.

Al detectar la presencia de los efectivos, los ocupantes de la canoa escaparon hacia Paraguay , dejando abandonada la droga en el lugar.

Los agentes encontraron 22 bultos . Del total, 19 contenían 847 paquetes rectangulares de color violeta y los otros tres tenían cogollos de marihuana.

El análisis Narcotest confirmó que se trataba de cannabis sativa: 755 kilos y 400 gramos correspondían a los paquetes y 45 kilos y 400 gramos , a los cogollos.

La Sede Fiscal Descentralizada de Eldorado dispuso el secuestro de la droga y ordenó continuar con las medidas para identificar a los responsables.

Fuente: Infobae