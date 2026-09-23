Habló la hermana del argentino que desapareció hace tres meses en Italia: “Le robaron su plata y tuvo que dormir en la calle”

La hermana del argentino de 42 años que desapareció hace tres meses luego de sufrir un robo en Italia habló en diálogo con TN y contó detalles de la investigación.

La mujer contó que Nicolás viajó solo el 31 de mayo a Madrid, España. Luego estuvo trabajando en un restaurante de Francia y pasó también por Bélgica antes de llegar a Roma.

Las últimas comunicaciones fueron a fines de junio, cuando estaba en una playa de Roma. En aquellos mensajes, el argentino les contó que había sido víctima de un robo: “Estaba en una situación de vulnerabilidad porque le habían robado su dinero para el viaje”.

“Había dormido dos noches en la calle y nos contó que un señor parisino se le acercó y le ofreció trabajo. Pero no nos dijo exactamente en qué playa estaba. Eso fue lo último que supimos de mi hermano”, precisó Daniela.

El 30 de junio le contestó un mensaje de Instagram a una amiga y desde ese entonces no lograron dar con él.

Luego de varios días en que el celular figurara como apagado , la familia Merlano habló con Cancillería para “avisar de esta situación con la preocupación de que venían comunicándose con él con frecuencia”.

“Nos dieron las indicaciones que teníamos que hacer para que nos tomaran la denuncia. Una vez que reunimos toda la documentación, nos tomaron la denuncia y a partir de ahí Interpol activó una alerta amarilla. Para eso ya era fines de julio”, sostuvo.

Los allegados también buscan reconstruir sus últimos movimientos y obtener información que permita determinar dónde se encuentra.

Además, las autoridades les recomendaron contactar a un abogado internacional para avanzar con las gestiones relacionadas con la búsqueda. Sin embargo, Daniela explicó que no pueden afrontar ese gasto y evalúan distintas alternativas para reunir el dinero necesario.

“Apelamos a que las fuerzas realicen acciones concretas. Estamos con mucha angustia e impotencia. No tenemos los recursos para viajar a Italia y no tenemos plata para pagar un abogado internacionalista como nos recomendaron”, lamentó.

Nicolás tenía previsto regresar a la Argentina el 28 de agosto , cuando vencía su estadía como turista. Mientras tanto, sus familiares continúan difundiendo la búsqueda y piden que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se comunique con ellos.

Fuente: TN