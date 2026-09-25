Habló la fiscal que descubrió que una banda planeaba matarla desde la cárcel: “Hay que hacer algo con los celulares”

María Paula Hertrig , la titular de la UFI de Boulogne que días atrás descubrió que dos integrantes de una banda que investigaba estaba planeando matarla , se apartó de la causa y apuntó contra el uso de celulares dentro de la cárcel.

“Hay que hacer algo para que no tengan acceso a los teléfonos”, sostuvo Hertrig, en diálogo con Eduardo Feinmann por Radio Mitre . Y cuestionó que esos dispositivos sean utilizados únicamente para mantener contacto con familiares.

La fiscal, que había iniciado una investigación por una entradera ocurrida en Boulogne , decidió apartarse de la causa tras conocerse el ataque que dos presos estaban organizando en su contra.

La investigación se inició a partir de una entradera ocurrida en Boulogne. Para identificar a los responsables, los investigadores analizaron las cámaras de seguridad, las antenas de telefonía y el recorrido de los celulares que habían sido robados durante el hecho. Ese trabajo llevó hasta un estacionamiento ubicado en Tigre , donde se realizó un allanamiento.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron una computadora en la que encontraron una copia de seguridad de un teléfono celular.

El archivo contenía mensajes, audios y fotos que permitieron reconstruir parte del funcionamiento de una banda vinculada, según la investigación, con entraderas y otros robos cometidos desde 2021.

El análisis de esa información permitió detectar comunicaciones entre personas que se encontraban en libertad y otras que estaban detenidas . A partir de esos datos, la investigación avanzó sobre distintos integrantes de la organización y derivó en nuevos procedimientos y detenciones.

En ese mismo material, los investigadores encontraron información relacionada con la fiscal de Boulogne, María Paula Hertrig.

Había fotos de la fachada de su casa, números de teléfono de ella, de su padre y de su pareja, además de datos sobre sus vehículos.

También aparecieron conversaciones en las que los sospechosos analizaban la posibilidad de involucrarla falsamente en la organización y mencionaban un eventual ataque contra ella cuando saliera de su casa.

Después de conocer esos detalles, Hertrig presentó una denuncia y se apartó de la investigación principal. El expediente que la tiene como víctima quedó a cargo del fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari.

“Como fiscal, la ley marca que tengo deber de actuar con objetividad”, explicó la funcionaria en la entrevista. Por esa razón, consideró que no podía seguir al frente de una causa en la que los investigados habían comenzado a tenerla como potencial blanco.

La fiscal contó que durante distintos procedimientos, tanto en la vía pública como dentro de unidades penitenciarias, fueron encontrados teléfonos en poder de detenidos . También señaló que en los nuevos allanamientos realizados bajo la conducción de Ferrari se secuestraron otros dispositivos.

La advertencia de Hertrig apunta a un problema que, según explicó, excede su propia situación. Para la fiscal, el acceso a teléfonos permite que personas privadas de su libertad continúen comunicándose con integrantes de organizaciones delictivas que permanecen fuera de las cárceles.

“Creo que al día de hoy, en esta conversación, ellos de nuevo tienen celular ”, afirmó al referirse a los acusados.

La investigación había permitido detectar comunicaciones entre detenidos y personas en libertad, una dinámica que quedó expuesta a partir de la copia de seguridad encontrada en aquella computadora.

El episodio también mostró cómo una causa que empezó sin autores identificados terminó revelando una trama mucho más amplia: una organización investigada por robos, comunicaciones desde lugares de detención y, finalmente, amenazas contra la funcionaria que había seguido sus movimientos.

Hertrig reconoció que las amenazas le generan preocupación , pero señaló que el mayor impacto está relacionado con su entorno familiar. “Es una consecuencia directa del trabajo que yo realizo a diario”, remarcó.

Fuente: TN