Habló el ex comisario Walter Maciel en el juicio por Loan: “Soy imputado y perjudicado, pero voy a colaborar”

El ex comisario Walter Maciel habló este jueves ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña . Su intervención no fue una ampliación de declaración indagatoria: el acusado se refirió a una serie de planteos que había presentado antes del inicio de la audiencia, entre ellos, el pedido para designar un codefensor .

En ese contexto, dijo: “Soy imputado y perjudicado, pero voy a colaborar en todo” . Y sostuvo: “Quiero aportar a la causa, no voy a entorpecer ni demorar el proceso”.

El ex jefe de la comisaría de 9 de Julio tiene como abogado a Richard Vallejos , quien continuará al frente de su defensa. El pedido de un coadyudante respondió a compromisos profesionales del letrado en otros expedientes que podrían impedirle asistir a alguna de las próximas jornadas del debate.

Según expuso Maciel, definirá a su nuevo defensor a más tardar este viernes .

El tema generó una discusión en la sala, ya que, en un principio, Vallejos había planteado que, ante su imposibilidad de asistir a una jornada la próxima semana, su lugar pudiera ser ocupado por alguno de los abogados que ya intervienen en el proceso, como Enzo Di Tella o Rodolfo Baqué . Ambas alternativas quedaron descartadas por el tribunal.

El fiscal Carlos Schaerer también se opuso a esa posibilidad al advertir que “están surgiendo intereses contrapuestos dentro del juicio”.

En definitiva, el presidente del TOCF, Fermín Amado Ceroleni , señaló que la cuestión quedaba encaminada, aunque dejó una aclaración ante la posibilidad de que el nuevo abogado pida tiempo para analizar el expediente: “Este debate no se va a suspender por ninguna circunstancia” , expresó.

“Este es un debate que fue programado con todas las partes, tres días por semana alternados. Cualquier situación que tengan los profesionales debió ser suspendida ante la prioridad de este debate. Acá no se va a permitir que el defensor Vallejos suspenda su asistencia el día martes priorizando otros debates . Así que si designa un sustituto, un codefensor, va a ser para continuar el debate”, remarcó Ceroleni.

Maciel está acusado como partícipe necesario de la desaparición de Loan , ocurrida el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal. La fiscalía le atribuye irregularidades durante las primeras horas de la búsqueda, entre ellas una demora en el inicio del operativo, la presunta alteración del libro de guardia, el repliegue de los rastrillajes tras una falsa alarma y el manejo de la escena donde apareció una zapatilla del niño.

Antes de comenzar la audiencia, el sospechoso había mantenido una reunión con la secretaria del tribunal. Además del pedido de un codefensor, realizó planteos vinculados con documentación y con su lugar de detención.

Este jueves, en la sala del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, declararon cuatro testigos. Matías Agustín Fernández , integrante de la Prefectura Naval Argentina, relató que cumplió tareas de custodia en el exterior del hotel Despertar del Iberá, donde se alojaron los testigos que estuvieron con Loan el día de su desaparición. También prestó seguridad en la casa de Camila Núñez durante dos meses.

Belén Acosta , también integrante de Prefectura, contó que el 9 de julio de 2024 integró una comisión de sumario en el hotel para identificar a las personas que se encontraban allí con menores. En ese sentido recordó que, al llegar al lugar, un hombre dijo ser integrante de Interpol. Se refería a Nicolás “El Americano” Soria , acusado de entorpecer la investigación. Según la testigo, el imputado se negó a identificarse de forma adecuada. “Fue prepotente y solo mostró de lejos un carnet” , declaró.

También declaró Vanina Escobar , vecina de 9 de Julio y administradora de un grupo de WhatsApp de compraventa donde, en la madrugada del 14 de junio de 2024, circuló la falsa versión de que Loan había aparecido. La mujer mencionó además que, durante los primeros días de búsqueda, recibió audios que habrían sido enviados por hijos de Daniel “Fierrito” Ramírez y Mónica Millapi , otros dos imputados.

Por último, brindó testimonio María Isabel González , vecina de Catalina Peña, la abuela de Loan.

Fuente: Infobae