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NACIONALES

Granizo en Buenos Aires: cuáles son las zonas afectadas, según el Servicio Meteorológico Nacional

Redacción CNM septiembre 27, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que algunas zonas de Buenos Aires se encontraban en alerta por tormentas y posible caída de granizo. Bajo ese contexto, Navarro fue esta mañana una de las áreas más afectadas .

De acuerdo con los especialistas, se pronostican tormentas fuertes durante la mañana y la noche . Además, se esperan ráfagas del sector este a velocidades de hasta 50 km/h .

De acuerdo con los especialistas, algunas localidades de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires se encuentran bajo alerta por tormentas fuertes, lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo . Entre ellas, se encuentran:

Fuente: TN


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