Granizo en Buenos Aires: cuáles son las zonas afectadas, según el Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que algunas zonas de Buenos Aires se encontraban en alerta por tormentas y posible caída de granizo. Bajo ese contexto, Navarro fue esta mañana una de las áreas más afectadas .

De acuerdo con los especialistas, se pronostican tormentas fuertes durante la mañana y la noche . Además, se esperan ráfagas del sector este a velocidades de hasta 50 km/h .

De acuerdo con los especialistas, algunas localidades de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires se encuentran bajo alerta por tormentas fuertes, lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo . Entre ellas, se encuentran:

Fuente: TN