George Clooney, actor de 65 años: “Mi mayor miedo es estar haciendo las mismas cosas dentro de 10 años, eso sería un fracaso”

George Clooney construyó una extensa carrera en Hollywood, pero siempre mostró una mirada particular sobre el éxito y el paso del tiempo. En una entrevista de 2012, durante la promoción de The Descendants , habló sobre aquello que más le preocupaba de su futuro profesional. “ Mi mayor miedo es estar haciendo las mismas cosas dentro de 10 años. Eso sería un fracaso ”, sostuvo Clooney.

Para el actor, el verdadero riesgo no estaba en equivocarse, sino en quedarse aferrado a una fórmula conocida sin preguntarse qué quería hacer después.

La reflexión apareció en una etapa importante de su carrera: en 2012, Clooney ya había consolidado su trayectoria como actor y también había comenzado a desarrollar una fuerte faceta como director y productor. En ese contexto, su definición del fracaso estaba más relacionada con la falta de evolución que con no alcanzar un determinado resultado.

Con los años, aquella frase quedó asociada a una idea que atraviesa buena parte de su trayectoria: el éxito no consiste únicamente en conservar lo que funciona, sino también en animarse a cambiar antes de quedar atrapado en una fórmula. Para Clooney, avanzar implica aceptar que el próximo capítulo puede ser diferente al anterior.

Fuente: TN