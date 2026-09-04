Franco Colapinto tuvo un leve despiste en Monza y quedó disconforme con la segunda práctica

El argentino Franco Colapinto terminó el viernes en el autódromo italiano de Monza (Italia) con sensaciones encontradas. La segunda tanda de entrenamientos mostró un retroceso en el rendimiento de su Alpine que se trasladó al clasificador: si en la primera práctica había sido noveno, en la segunda terminó dos puestos más atrás y concluyó undécimo. “Siento que empeoramos bastante” , se sinceró en la zona mixta del circuito en el que todo comenzó. Allí debutó en la Fórmula 1 a bordo de un Williams, dos años atrás.

En declaraciones a ESPN, Colapinto expresó: “En la FP1, muy bien. Salí, di cuatro vueltas e hice el tiempo”, relató el piloto nacido en Pilar hace 23 años. Y añadió: “Después tuve un problema con el motor , en el low fuel [bajo nivel de combustible] con [el neumático] soft [blando], pero tendría que haber mejorado 5 décimas. Tendría que haber hecho un tiempo parecido al que hice ahora, o un poquito mejor de hecho. En la FP2 estábamos un poquito perdidos, creo que dimos un paso para atrás ”, se sinceró.

"EN EL FP1 MUY BIEN Y LA FP2 ESTABAMOS UN POQUITO PERDIDOS. DIMOS UN PASO PARA ATRÁS... HAY QUE ENTENDER POR QUÉ" 👀 A pesar de finalizar 11°, Colapinto no se fue conforme con el rendimiento de su Alpine en la Práctica 2 del #ItalianGP : ¿Tendrá mejores sensaciones en la Qualy? pic.twitter.com/W2YzvKhYdx

De cara al resto de la actividad del fin de semana (práctica 3 y clasificación el sábado; carrera principal a 53 vueltas el domingo), admitió: “ Hay que entender el porqué , si es la temperatura, si hizo más calor o qué es lo que pasó. Pero costó más, el auto no iba tan bien , iba un poco suelto, no tenía grip en mitad de curva, iba de trompa a mitad, después de salida se movía más, tenía menos grip trasero saliendo. En general no evolucionamos nada, de hecho siento que empeoramos bastante ”, confesó.

E insistió: “Creo que el FP1 había sido muy positivo, el long run [recorrido largo] había sido muy bueno, con los neumáticos medios había hecho un tiempo muy rápido, tenía mucho para mejorar . Hay que volver un poquito a eso y entender el porqué. Lo bueno es que el motor del FP1 lo solucionamos, lo de la goma blanda, que no pudo hacer el qualisim [simulación de clasificación]. La FP2 fue un poco complicada, así que hay laburar para mañana”, completó.

Esas malas sensaciones a bordo del Alpine (y su falta de adherencia o “grip”, en inglés) se consumaron en una sola maniobra sobre el final de la segunda tanda de entrenamientos. Al llegar a la curva 10 , y cuando estaba promediando su trabajo con los tanques llenos (y tiempos mucho más lentos), Colapinto se fue de pista a la salida de la curva 10.

El auto tuvo un viraje de cola y se dirigió a la leca sin que Colapinto pudiera hacer nada. El incidente tenía destino de daños graves , por la velocidad que llevaba el Alpine. Sin embargo, el argentino evitó un percance aún mayor. Enderezó el volante y la trompa del Alpine volvió a apuntar a la pista. El auto levantó leca, pero a simple vista no se apreciaron problemas técnicos. De hecho, Colapinto dio un par de vueltas más antes de que le mostraran la bandera a cuadros .

SE PARALIZARON LOS CORAZONES DE LOS FANÁTICOS ARGENTINOS SOBRE EL FINAL DE LA FP2. Franco Colapinto perdió el control de su Alpine y tuvo que pasar por la leca con el #43... ¿Habrá sufrido algún daño el piso? 📺 #ItalianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/nOkMKs0aoB

Franco Colapinto tuvo su primer día con las actualizaciones que recibió su Alpine para el Gran Premio de Italia . En el circuito de Monza, allí donde empezó su trayectoria en la Fórmula 1 hace dos años con el equipo Williams, el pilarense concluyó en el puesto 11 la segunda tanda de entrenamientos. Mostró un ritmo sostenido, que incluso le permitió treparse al quinto puesto en un momento del ensayo. Además, tuvo el récord en el primer sector de la pista durante un tramo de la sesión y quedó a un segundo del más rápido, el inglés George Russell (Mercedes). Una salida de pista sobre el final de la tanda provocó que los comisarios le quitaran el tiempo de ese parcial. El percance pudo haber sido mucho peor para el chasis del Alpine: el argentino pudo enderezar el auto sobre la leca.

Otro punto saliente de la actuación de Colapinto fue la comparación con su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly . El piloto galo concluyó en el puesto 14 . Su mejor tiempo fue 154 milésimas más lento que el de Colapinto. Vale recordar que se trató de la primera toma de contacto de Gasly con su monoplaza en Monza: en la primera tanda de este viernes su lugar fue tomado por el estonio Paul Aron, piloto de pruebas del piloto Alpine.

SE PARALIZARON LOS CORAZONES DE LOS FANÁTICOS ARGENTINOS SOBRE EL FINAL DE LA FP2. Franco Colapinto perdió el control de su Alpine y tuvo que pasar por la leca con el #43... ¿Habrá sufrido algún daño el piso? 📺 #ItalianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/nOkMKs0aoB

Russell , con un tiempo de 1:22.559, fue el más rápido de la sesión. Detrás del inglés de Mercedes se ubicaron Charles Leclerc, con la mejor Ferrari, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y el campeón del mundo, Lando Norris (McLaren). La sorpresa del ensayo fue el inglés Arvid Lindblad, quien llevó a su Racing Bulls al séptimo lugar.

La actividad continuará este sábado, desde las 7.30 de la mañana (hora de la Argentina), con el tercer entrenamiento. La clasificación, en tanto, arrancará a las 11 de la mañana.

Our top three in FP2 👀 🥇 Russell 🥈 Leclerc 🥉 Antonelli #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/tGVqA45yAN

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Fuente: La Nación