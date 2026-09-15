Fernando Espinoza recorrió el interior bonaerense y llamó a "construir una planificación estratégica" para el campo y la industria argentina junto a Axel Kicillof

NACIONALES







Gestión municipal, visitas educativas y productivas, cercanía con la comunidad y un plenario del MDF fueron los ejes de la agenda del presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), que visitó las ciudades de Chivilcoy, Alberti, Mechita, Bragado, en la Cuarta Sección Electoral, y culminó en Coronel Suárez con el encuentro del Movimiento Derecho al Futuro que conduce el gobernador Axel Kicillof, con toda la comunidad de la Sexta Sección Electoral.



El interior bonaerense presenta grandes dificultades económicas, sociales y de infraestructura por el abandono y las políticas de ajuste del Gobierno nacional. En ese marco, el presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza , recorrió diferentes localidades de la provincia, en la Cuarta y Sexta Sección Electoral, donde mantuvo encuentros con intendentes, empresarios, productores, comerciantes y referentes de las economías regionales, con el objetivo de conocer de primera mano las principales problemáticas que atraviesan los distintos sectores productivos. Advirtió sobre la situación de las PyMEs, los productores rurales, el sector agropecuario, y reclamó un Estado presente y eficiente para acompañar a los jóvenes y familias de la región.