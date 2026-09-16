Femicidio en Santa Fe: un hombre prendió fuego a su novia de 20 años mientras dormía

Una joven de 20 años falleció quemada en la ciudad capital de Santa Fe mientras dormía en la casa donde vivía con su pareja . Su novio quedó detenido por el femicidio , acusado de haber rociado líquido inflamable sobre la víctima y el colchón donde descansaba y luego prenderla fuego.

El violento ataque ocurrió en una vivienda de calle Estrada al 1900, en el barrio 12 de Octubre. Según la acusación de la fiscalía que lleva adelante la investigación, el hombre de 34 años, identificado con las iniciales E.E.C., atacó a su pareja en el momento en que ella dormía. La joven, Naiara Esperanza Coronel , sufrió graves quemaduras en gran parte de su cuerpo y, si bien fue trasladada al hospital José María Cullen, murió como consecuencia de una falla multiorgánica provocada por el brutal ataque.

En principio, en su primera versión a la Policía, el acusado aseguró que había escuchado gritos que provenían del baño y que cuando abrió la puerta encontró a su pareja envuelta en llamas . Añadió, incluso, que le arrojó agua para intentar apagar el fuego y que por eso se había quemado la mano derecha mientras lo hacía. Fue el propio sospechoso quien llevó a Coronel hasta el centro de salud, donde finalmente fue detenido, informaron los medios locales.

Este martes, en una audiencia llevada a cabo ante el juez Luis Octavio Silva en los tribunales de la capital provincial, la fiscal del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe Natalia Giordano dictó la acusación del hombre por el delito de homicidio doloso calificado por el vínculo en contexto de violencia de género (femicidio) y adelantó que solicitará la prisión preventiva .

“El imputado utilizó un líquido inflamable como medio acelerante para prender fuego a la mujer, quien estaba acostada en un colchón que usaban para dormir”, relató la funcionaria en la audiencia. “Es evidente que con su objetivo fue matar a su pareja, a quien le produjo quemaduras de entre 85% y 90% del cuerpo” , argumentó Giordano.

La pareja convivía desde el año pasado y, de acuerdo a lo aportado por fiscalía, se trataba de una relación atravesada por “malos tratos, celos, insultos, agresiones físicas y psicológicas del hombre investigado hacia la mujer” .

Según el abogado defensor Santiago Rico, lo ocurrido fue un “hecho fortuito”, indicaron los medios locales. El letrado que patrocina al imputado también habló de consumo de drogas.

“Ella sola no se lo hizo. Él fue el que le quitó la vida a mi sobrina” , dijo por su parte la tía de la víctima.

Fuente: La Nación