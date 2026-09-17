Facundo Moyano le pidió a la Justicia que levante la perimetral para poder ver a su novia Candela Arizaga

Facundo Moyano le pidió a la Justicia que levante la perimetral que pesa en su contra y que le impide ver a su novia Candela Arizaga. La modelo hizo la misma solicitud ayer, pero la Fiscalía mantiene las medidas que impiden el acercamiento.

Sus abogados confirmaron que hicieron la presentación en un escrito donde argumentaron que el relato de los testigos no pudo establecer ninguna prueba que ratifique las causas por las que está imputado.

Todo sucedió luego de que la Justicia porteña comenzara una investigación por una serie de imágenes que mostrarían a la pareja en un hotel del centro de la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de que pesa sobre Moyano una orden de restricción.

Por la causa en su contra, el exdiputado tiene prohibido acercarse a 300 metros de Arizaga y mantener cualquier tipo de contacto. Según pudo confirmar TN , la fiscalía ya retiró las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel para comprobar si existió el encuentro.

Hasta el momento, pudo confirmar que Candela estuvo en el lugar, pero no pudo determinar si él también. Se cree que fueron al menos cuatro encuentros y que también hubo otros en el sindicato de trabajadores de peaje.

La causa se inició el 4 de agosto cuando se difundieron las imágenes de la modelo corriendo por la Avenida del Libertador al 5400, en Belgrano. Allí los interceptó la Policía de la Ciudad y, a partir de ese operativo se abrió una investigación.

El exdiputado quedó imputado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

El 24 de agosto, Candela Arizaga se presentó junto a su abogado para ampliar su declaración ante la fiscalía. En esa instancia, la joven aseguró que era “falso” que le hubiera manifestado a la policía haber sido víctima de violencia.

Al reconstruir lo que pasó, la influencer explicó que el fin de semana habían compartido distintas actividades junto a Moyano , con quien está de novia desde enero.

También contó que estuvieron con la familia del exdiputado, luego fueron a la cancha de River y volvieron al departamento, donde vieron una película. “ Como no tenía sueño, empecé a consumir cocaína ”, sostuvo Candela.

La influencer afirmó además que tiene muy pocos recuerdos de aquella madrugada. “No recuerdo ni haber estado mal, todo me lo olvidé”, expresó y vinculó esa pérdida de memoria con el brote que, según dijo, sufrió después del consumo de drogas.

En otro tramo de la declaración, negó haber sido víctima de violencia física o verbal durante la relación con Moyano . Además, dijo que no recuerda haber dicho que fue golpeada o privada de la libertad, aunque admitió que pudo haber manifestado que la perseguían debido al estado de confusión que atravesaba.

Fuente: TN