“Estoy embarazada, tengo 10 años, fue mi tío”: Investigan un mensaje hallado en una escuela

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La Justicia de San Juan investiga una inscripción encontrada en el baño de una escuela de Rawson que hacía referencia a un supuesto embarazo de una niña de 10 años y señalaba a un familiar como presunto responsable.

Hasta el momento, los investigadores no lograron determinar quién escribió el mensaje ni encontraron elementos que permitan confirmar que exista una alumna embarazada. La principal hipótesis es que podría tratarse de un pedido de ayuda real, aunque tampoco se descarta que la inscripción sea falsa.

El mensaje fue encontrado en una de las paredes de la Escuela Carlos María de Alvear, ubicada en Villa San Damián, departamento de Rawson. La inscripción decía: “Estoy embarazada, ayuda, solo tengo 10 años, fue mi tío” y estaba acompañada por el dibujo de una cara triste.

A partir del hallazgo, la Unidad Fiscal de Investigación de Abusos Sexuales Infantiles (UFI ANIVI) inició una investigación de oficio para determinar si detrás del mensaje existe una posible víctima que necesita asistencia.

El fiscal Duilio Ejarquel busca establecer cuándo fue realizada la inscripción y quién pudo haber ingresado al sector donde apareció. Para eso, los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la institución y toman declaraciones a distintas personas vinculadas con la escuela.

La institución cuenta con tres turnos y una matrícula numerosa, por lo que los investigadores deben revisar una importante cantidad de registros audiovisuales.

Una de las principales preocupaciones es determinar si una niña podría encontrarse en una situación de vulnerabilidad y haber utilizado el mensaje como una forma de pedir ayuda. Sin embargo, por ahora no existen elementos suficientes para confirmar esa hipótesis.

En caso de que se determine la existencia de una posible víctima, la investigación podría avanzar con la intervención de profesionales especializados y entrevistas realizadas mediante mecanismos destinados a evitar la revictimización de niños y adolescentes.

Desde la Escuela Carlos María de Alvear decidieron no realizar declaraciones públicas mientras avanza la investigación. El Ministerio de Educación de San Juan confirmó la existencia de la inscripción y señaló que se realizaron las actuaciones correspondientes, mientras que la investigación quedó en manos de la Justicia.

Por el momento, la autoría del mensaje y la existencia de una eventual víctima continúan sin determinarse. La Justicia mantiene abiertas todas las líneas de investigación hasta contar con elementos que permitan establecer qué ocurrió.