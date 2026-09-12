“Estoy embarazada, solo tengo 10 años, fue mi tío”: investigan un mensaje que apareció en el baño de una escuela de San Juan

Una inscripción encontrada en las paredes del baño de una escuela de Rawson, provincia de San Juan, alertó a las autoridades y derivó en una investigación de oficio por un posible delito contra la integridad sexual de una menor.

El mensaje, que generó preocupación en la comunidad educativa de la Escuela Carlos María de Alvear, ubicada en el barrio Villa San Damián, era estremecedor. “Estoy embarazada, ayuda solo tengo 10 años, fue mi tío ”, decía el escrito, que estaba acompañado por un emoji con la cara triste.

Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que la fiscalía ya solicitó las cámaras de seguridad del establecimiento y tomó contacto con autoridades y personal de la institución.

Por el momento, no está confirmado que el contenido de la pintada describa un hecho real. Pero ante la gravedad de lo que allí se denunciaba, la justicia decidió intervenir sin necesidad de que previamente se presentara una denuncia formal ante las autoridades.

El caso quedó en manos de la UFI ANIVI, la Unidad Fiscal de Investigación de Abusos Sexuales Infantiles de San Juan. El fiscal Duilio Ejarque intenta reconstruir qué ocurrió en el baño del colegio y determinar quién pudo haber realizado la inscripción.

La prioridad de los investigadores es identificar a la persona que escribió el mensaje, establecer las circunstancias en las que fue realizado y, si corresponde, localizar y proteger a la menor involucrada.

“Dependiendo de los resultados que arroje la investigación es que se practicarán todas las medidas probatorias para identificar al agresor ; entre ellas, la entrevista videograbada”, precisaron las fuentes consultadas por Infobae.

Por su parte, el Ministerio de Educación provincial confirmó que el episodio es real en cuanto a la aparición de la inscripción y que se activaron las actuaciones correspondientes, pero aclaró que aún no puede establecerse si lo escrito refleja una situación efectivamente ocurrida.

Por eso, la fiscalía trabaja para corroborar cada uno de los elementos que aparecen en la denuncia antes de sacar conclusiones sobre lo sucedido.

En caso de que los investigadores logren identificar a la menor que realizó la inscripción y existan elementos que indiquen que podría estar atravesando una situación de violencia o abuso, uno de los pasos previstos será su abordaje por parte de profesionales especializados.

Según informó LM Neuquén, la intención es que la menor pueda ser escuchada mediante Cámara Gesell, un mecanismo judicial diseñado para que niños, niñas y adolescentes puedan brindar su testimonio en un ámbito especialmente acondicionado y con intervención de profesionales.

La herramienta busca evitar que una eventual víctima tenga que repetir reiteradamente un relato potencialmente traumático y reducir así el riesgo de revictimización.

También podrían intervenir equipos especializados del área de Niñez y del Ministerio de Educación provincial para garantizar su protección y acompañamiento.

Mientras tanto, la comunidad educativa de Villa San Damián permanece en alerta por un mensaje que, independientemente de cuál sea su origen, activó todos los protocolos institucionales y judiciales previstos ante una posible situación de vulneración de derechos de una niña.

En Argentina, las denuncias por abuso sexual infantil pueden realizarse a través de la Línea 102, gratuita y disponible las 24 horas, que conecta a quienes llaman con equipos especializados en protección de la niñez en cada provincia.

Fuente: Infobae