Este viernes Madariaga inaugura su nuevo Polo Tecnológico

MADARIAGA





La obra, impulsada por el intendente Santoro, fue concretada con fondos municipales. El espacio estará orientado a promover la formación, la innovación, el empleo y nuevas oportunidades para la comunidad.





Este viernes a las 10.30 hs. el municipio de General Madariaga inaugurará el Polo Tecnológico, un nuevo espacio que representa una apuesta concreta al desarrollo de la economía del conocimiento en la ciudad. La obra, impulsada por decisión del intendente municipal, Dr. Carlos Esteban Santoro, fue concretada principalmente con fondos municipales, el espacio estará orientado a promover la formación, la innovación, el empleo y nuevas oportunidades para la comunidad.





La puesta en marcha del Polo Tecnológico representa un nuevo paso en la estrategia que el Municipio viene desarrollando a través del programa Madariaga Futura, para fortalecer la economía del conocimiento y generar nuevas oportunidades para los vecinos y vecinas de Madariaga.





Ubicado en Bolivia y Cuba, en el barrio Belgrano, el edificio cuenta con distintos espacios destinados al desarrollo de actividades vinculadas a la tecnología y la formación, entre ellos salas de capacitación, espacios de trabajo colaborativo, área para reuniones y vinculación, aulas equipadas para el desarrollo de proyectos y propuestas educativas digitales.





Este nuevo espacio, abierto a la comunidad, fue pensado como un nodo para la formación en tecnologías de la información, el desarrollo de proyectos, el trabajo colaborativo, la capacitación, la articulación con empresas, instituciones educativas, emprendedores y profesionales.





Un espacio para aprender, crear y generar oportunidades





Uno de los principales objetivos del Polo Tecnológico será acercar la tecnología a la comunidad colaborando en brindar herramientas que respondan a las nuevas demandas del mundo laboral.





En este sentido, se promoverán capacitaciones y propuestas vinculadas a áreas con creciente demanda, como programación, inglés para el sector tecnológico, ciberseguridad, marketing digital, habilidades digitales, introducción a la inteligencia artificial y producción de contenidos audiovisuales, entre otras.





A su vez, el Polo permitirá fortalecer la comunidad tecnológica local, generar espacios de encuentro, intercambio y colaboración entre estudiantes, profesionales, emprendedores, empresas, instituciones educativas y organismos públicos.





Una política que mira hacia el futuro





El Municipio reafirma así su compromiso con la construcción de un ecosistema que vincule educación, tecnología, empleo y desarrollo social, generando condiciones para que el conocimiento se transforme en oportunidades concretas para la comunidad.





El desafío ahora es transformar este edificio en un ecosistema activo y dinámico: un lugar donde niños, adolescentes y adultos puedan dar sus primeros pasos en el uso de la tecnología; donde un estudiante encuentre nuevas herramientas para su formación; donde un emprendedor pueda desarrollar una idea; donde una empresa pueda encontrar talento; donde puedan surgir proyectos capaces de generar nuevas oportunidades para Madariaga.





El Polo Tecnológico no es solamente un edificio. Es una apuesta al talento de nuestra comunidad y a la capacidad de General Madariaga de construir su propio futuro.