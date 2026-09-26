¿Estamos en momentos adecuados para tomar decisiones comerciales?

Durante muchos meses a lo largo de este año hemos sido pacientes a la hora de hacer sugerencias respecto de la toma de decisiones comerciales. El motivo era bastante simple: había una cantidad suficiente de variables como para ir “orejeando” el mercado a la espera de mejoras en las cotizaciones . Con el afán de cumplir el objetivo de que los productores mantengan una posición de cobertura de precios para sus producciones, la alternativa a quedar “enyesados” con una venta o una compra era utilizar una herramienta que permitiera cierta flexibilidad ante los movimientos de precios.

Respecto de la “suficiente cantidad de variables”, básicamente arrancábamos el año con una cosecha récord ingresando en Sudamérica, pero con enormes desafíos hacia adelante. El incipiente conflicto en Medio Oriente, que luego se profundizaría; el clima, que no resultó lo esperado ni en Estados Unidos ni en la Unión Europea; sumado al ataque con drones ucranianos a diferentes objetivos logísticos en Rusia, que complicaron y continúan frenando el normal flujo de cereales y oleaginosos desde el mar de Azov y el mar Negro , eran condiciones suficientes como para ser prudentes y muy inteligentes a la hora de diseñar estrategias de cobertura de precios.

La reacción en los precios finalmente comenzó a llegar, aunque tímidamente. Los datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) parecen tardar más de lo esperado en mostrar guarismos de oferta y demanda que ajusten aún más los stocks del País del Norte. En septiembre, de hecho, el organismo recortó el rinde proyectado de maíz, pero menos de lo que buena parte del mercado descontaba, y en soja directamente lo subió . El próximo mojón llegará el miércoles 30 de este mes, con los stocks trimestrales al 1° de septiembre —la foto final de la campaña vieja—, y luego el reporte mensual del 9 de octubre, ya con datos de cosecha sobre la mesa .

Pero claramente las sugerencias de cobertura de precios dependerán mucho de las necesidades financieras que cada actor de la cadena posea en los diferentes momentos del año, como así también del grado de cobertura que ya se haya efectivizado. Para responder a la pregunta que lleva como título la presente columna, la respuesta es que estamos en momentos para ir diseñando diferentes estrategias de acuerdo con las necesidades de cada empresa . Esto, sin embargo, no obsta para que estas sigan cumpliendo con el patrón de flexibilidad que ha caracterizado a la presente campaña. El ciclo comercial 2026/27 recién comienza y, hacia adelante, el clima en Sudamérica será otro capítulo importante en la formación de los precios de los granos. En este sentido, exige observar con detenimiento los pronósticos para Brasil, tanto en la región de los Cerrados, en el centro-norte del país, como en el sur. Los antagonismos que plantean los diferentes pronósticos para esas regiones, y en momentos clave de los cultivos, se erigen como un nuevo desafío que asegura mayores incrementos de la volatilidad . Y, por casa, la primavera dirá cómo viene el escenario climático para, eventualmente, poder confirmar el volumen de producción que hoy se proyecta para nuestro país.

Fuente: La Nación