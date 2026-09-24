Estaba cargando nafta en una estación de servicio, explotó la manguera y ahora deberá cobrar $11 millones

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Un hombre fue a cargar nafta a una estación de servicio de Tigre y terminó cubierto de combustible cuando la manguera del surtidor se rompió mientras un playero llenaba el tanque de su Toyota Corolla.

El episodio ocurrió el 11 de diciembre de 2023, en una estación ubicada sobre la avenida Agustín M. García. El conductor tenía la ventanilla abierta cuando la nafta salió despedida a presión y le alcanzó el rostro.

El combustible también ingresó al vehículo y alcanzó el tablero, el volante, la consola, las alfombras, las butacas y distintas partes del interior.

Al intentar salir del auto, el hombre resbaló sobre el piso cubierto de nafta y cayó al suelo, golpeándose una rodilla. Su esposa también intentó ayudarlo y terminó cayéndose.

La propia estación de servicio había informado el accidente a su compañía aseguradora. En esa denuncia quedó asentado que un empleado accionó el botón de parada, pero el combustible ya había alcanzado al conductor y al vehículo.

Los trabajadores también constataron que la manguera tenía un corte por donde se producía el derrame. Además, se informó que el conductor había sufrido una caída y que fue necesario convocar a un servicio de emergencia.

Para el juez Eugenio Ricardo Labeau, del Juzgado Nacional en lo Civil N.º 54, esa documentación tuvo especial relevancia porque había sido realizada por la propia empresa ante su aseguradora.

La Justicia también descartó que se hubiera probado una maniobra imprudente del conductor. La empresa había planteado que el accidente podía haber ocurrido porque el hombre arrancó con la manguera colocada, pero esa hipótesis no pudo ser acreditada.

El juez consideró que el problema se produjo durante la carga de combustible y aplicó las normas de Defensa del Consumidor, al entender que las empresas responsables de la estación debían responder por los daños.

La aseguradora Federación Patronal Seguros SAU había pagado $11 millones al propietario del vehículo por los daños y luego inició una demanda para recuperar ese dinero.

Finalmente, el Juzgado Civil N.º 54 hizo lugar al reclamo y condenó a las empresas explotadoras de la estación de servicio a pagar los $11 millones, más los intereses correspondientes y las costas del juicio.