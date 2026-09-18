Envolver una ramita de lavanda con algodón: por qué lo recomiendan y para qué sirve

La lavanda es una de las plantas más elegidas para aromatizar ambientes gracias a su perfume. Sus flores se aprovechan de distintas maneras, pero existe un truco casero muy simple que permite conservar su fragancia por más tiempo: envolver una ramita con algodón .

Este método no requiere productos especiales y se puede hacer con elementos que suelen estar en cualquier casa. El resultado es un aromatizante natural que se puede usar en varios rincones del hogar, desde placares hasta la mesa de luz.

El algodón cumple una doble función: ayuda a contener las pequeñas flores y partes secas de la planta y, al mismo tiempo, permite que el aroma de la lavanda se perciba en el ambiente.

Para preparar este recurso casero, solo hace falta una ramita de lavanda seca o parcialmente seca y un poco de algodón. Es importante que la planta esté limpia y sin humedad para evitar que se deteriore.

Este pequeño saquito es ideal para perfumar placares , ya que se puede poner entre la ropa para aportar un aroma floral y fresco. También funciona en cajones , donde ayuda a mantener la ropa interior y las toallas con un perfume suave.

Otra opción es dejarlo en la mesa de luz o cerca de la cama para disfrutar del aroma durante la noche, sin necesidad de velas, aerosoles ni difusores eléctricos. En el baño , colocado en un rincón seco, suma una fragancia agradable al ambiente. Incluso se puede guardar junto a las sábanas y toallas para que tomen el perfume de la lavanda.

Fuente: TN